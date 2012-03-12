۲۲ اسفند ۱۳۹۰، ۹:۱۷

تاجیک:

مراسم سالگرد شهادت مهدی باکری برگزار می شود

اهواز - خبرگزاری مهر: دبیر ستاد مرکزی راهیان نور گفت: مراسم سالروز شهادت فرمانده بی نشان لشگر عاشورا شهید مهدی باکری با حضور کاروانهای راهیان نور پنجشنبه ۲۵ اسفند در محل یادمان شهدای هور برگزار می شود.

جواد تاجیک در گفتگو با خبرنگار مهر به خاص بودن نحوه شهادت مهدی باکری در عملیات بدر اشاره کرد و افزود: همه شهدا عزیزند و مایه افتخار مردم و جوانان این کشور هستند اما شهادت وی سه ویژگی دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. ویژگی اول این است که شهید مهدی در نبرد تن به تن و طی رویارویی با دشمن در خط مقدم به شهادت می رسد.

وی ادامه داد: هنگامی که پیکر مطهر وی را که هنوز زنده بود با قایق از طریق آبهای هورالعظیم انتقال می دادند، قایق حامل پیکر وی، مورد هدف آرپی جی دشمن قرار گرفت و مرحله اصلی شهادت مهدی باکری اینجا اتفاق می افتد. به فرموده رسول گرامی اسلام شهیدان جنگ دریایی آنقدر مقام و فضیلت دارند که خداوند، خودش ارواح آنها را قبضه می کند و این شاخصه دوم شهادت ایشان است.

تاجیک سومین ویژگی این شهید را بی نشان بودن و مفقود بودن پیکر ایشان عنوان کرد و افزود: ایشان تنها فرمانده لشکر ما در دوران دفاع مقدس هستند که پیکر مطهرشان مفقود است.

دبیر ستاد مرکزی راهیان نور همچنین گفت: این مراسم بعد از ظهر روز پنج شنبه ۲۵ اسفند ماه برگزار خواهد شد و تدابیر لازم برای حضور جمعیت بالا در این نقطه خاص مرزی که یاد و خاطره سردار شهید علی هاشمی و سایر شهدای هور را نیز در خود دارد اتخاذ شده است.

وی افزود: برای اجرای این برنامه، بیان خاطرات و روایتگری توسط همرزمان شهید، مداحی به دو زبان آذری و فارسی، حضور گروه هنری برای اجرای سرودهای دوران دفاع مقدس و سخنرانی یکی از فرماندهان بزرگ دفاع مقدس پیش بینی شده است.
کد مطلب 1557842

