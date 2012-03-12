مراسم سالگرد شهادت مهدی باکری برگزار می شود

جواد تاجیک در گفتگو با خبرنگار مهر به خاص بودن نحوه شهادت مهدی باکری در عملیات بدر اشاره کرد و افزود: همه شهدا عزیزند و مایه افتخار مردم و جوانان این کشور هستند اما شهادت وی سه ویژگی دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. ویژگی اول این است که شهید مهدی در نبرد تن به تن و طی رویارویی با دشمن در خط مقدم به شهادت می رسد.

وی ادامه داد: هنگامی که پیکر مطهر وی را که هنوز زنده بود با قایق از طریق آبهای هورالعظیم انتقال می دادند، قایق حامل پیکر وی، مورد هدف آرپی جی دشمن قرار گرفت و مرحله اصلی شهادت مهدی باکری اینجا اتفاق می افتد. به فرموده رسول گرامی اسلام شهیدان جنگ دریایی آنقدر مقام و فضیلت دارند که خداوند، خودش ارواح آنها را قبضه می کند و این شاخصه دوم شهادت ایشان است.



تاجیک سومین ویژگی این شهید را بی نشان بودن و مفقود بودن پیکر ایشان عنوان کرد و افزود: ایشان تنها فرمانده لشکر ما در دوران دفاع مقدس هستند که پیکر مطهرشان مفقود است.



دبیر ستاد مرکزی راهیان نور همچنین گفت: این مراسم بعد از ظهر روز پنج شنبه ۲۵ اسفند ماه برگزار خواهد شد و تدابیر لازم برای حضور جمعیت بالا در این نقطه خاص مرزی که یاد و خاطره سردار شهید علی هاشمی و سایر شهدای هور را نیز در خود دارد اتخاذ شده است.



وی افزود: برای اجرای این برنامه، بیان خاطرات و روایتگری توسط همرزمان شهید، مداحی به دو زبان آذری و فارسی، حضور گروه هنری برای اجرای سرودهای دوران دفاع مقدس و سخنرانی یکی از فرماندهان بزرگ دفاع مقدس پیش بینی شده است.