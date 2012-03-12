تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه بیست و دوم اسفندماه سال 1390 هجری شمسی، مصادف است با نوزدهم ربیع الثانی سال 1433 هجری قمری و دوازدهم مارس سال 2012 میلادی.

- هفته بیست و هفتم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز با انجام دو دیدار طبق برنامه زیر به پایان می‌رسد:

* تراکتورسازی تبریز - سپاهان اصفهان، ساعت 15، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز

* پرسپولیس - مس کرمان، ساعت 17:15، ورزشگاه آزادی تهران

- دیدارهای برگشت از مرحله نیمه نهایی رقابت‏های بسکتبال قهرمانی باشگاه‏های غرب آسیا امشب طبق برنامه زیر پیگیری می‌شود:

* ذوب آهن - مهرام (ساعت 17:30 - سالن ملت اصفهان)

* شانویل لبنان - الریاضی لبنان

- هفته بیست و هفتم رقابت‌های فوتبال لالیگای اسپانیا امشب با برگزاری دیدار ویارئال و ختافه به پایان می‌رسد.

- هفته بیست و هشتم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر انگلستان امشب با برگزاری دیدار آرسنال و نیوکاسل به پایان می‌رسد.