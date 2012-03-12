عید نوروز نشانه اقتدار فرهنگی ایرانیان است

به گزارش خبرگزاری مهر، نشستی به منظور هماهنگی گروه‌های فرهنگی و هنری اعزامی به خارج از کشور جهت برگزاری جشنواره های نوروزی صبح روز گذشته 21 اسفندماه با حضور محمدباقرخرمشاد رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و مراد عنادی مدیرکل امور فرهنگی ایرانیان خارج از کشورو همچنین جمعی از برترین هنرمندان اعزامی به خارج از کشور به همراه نمایندگانی از شبکه‌های مختلف دیداری و شنیداری در این سازمان برگزارشد.

در این نشست، خرمشاد یکی از اهداف برگزاری جشنواره های نوروزی در خارج از کشور را بازتاب حقیقی ایران امروز دانست.



وی در جمع سفیران دیپلماسی فرهنگی ایران ضمن تشریح اهداف سازمان و با اشاره به اهمیت ارتباط گیری با ملت های مختلف، انقلاب اسلامی سال 57 را انقلاب بزرگ فرهنگی دانست که با توجه به تحمیل فشارها و تحریم‌های مختلف توانست با تمسک به همین پتانسیل فرهنگی تحولی را رقم زند که امروزه، آنچه را که در تصور عموم ناشدنی بود، را شدنی کرد.



خرمشاد افزود: اگرچه در دهکده‌ای جهانی قرار داریم وغربی ها ادعای شفافیت حقایق را دارند ولی با وجود این نسبت به ایران اسلامی دو نگاه حقیقی و مجازی وجود دارد به طوری که آنها بدون توجه به اقتدار فرهنگی و پیشرفت‌های علمی و عملی کشورمان، در فیلم‌های مدرن شان ریشه‌های کهن ایرانی، با تیشه زده می‌شود.



رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی مزیت عمده این اقتدار فرهنگی تعامل گرا و فارغ از امحای رقیب را تلفیق هر دو بعد فیزیکی و متافیزکی بشر دانست که با تجمع ماده و معنا و با توجه به تمدن اسلامی ایرانی از نقش و نگاره‌ کاشی‌های اسلیمی گرفته تا فیلم‌های اخلاقی محور و معناگرای ایرانی نمود پیدا کرده است.



وی با اشاره به ثبت این عید باستانی در سازمان ملل و یونسکو تصریح کرد: این عید بزرگ ایرانی که با قرآن، دعا و باورهای ناب اسلامی عجین شده است، بعد از عید کریسمس دومین سال جدیدی است که در نزد جهانیان تحت عنوان عید نوروز برگزارمی شود.



در ابتدای این نشست مراد عنادی با تشریح برخی برنامه های این دوره، اظهار داشت: این اداره کل متصدی کارهای فرهنگی 5 میلیون ایرانی مقیم در 50 کشور است. در سال جدید50 گروه‌ فرهنگی و هنری به 49 کشور جهت برگزاری جشنواره های نوروزی اعزام می شود.



