توسعه زیر ساختهای فرهنگی در خراسان شمالی ضروری است

سید کریم سجادی در گفتگو با خبرنگار مهر، برگزاری یازدهمین جشنواره منطقه ای سینمای جوان فصل 4- اترک در خراسان شمالی را در راستای توسعه فرهنگی، شناخت پتانسیل های استان، تبادل و همکاری استانهای شرکت کننده در این جشنواره و تلاش هنرمندان در جهت ارتقاء هنر فیلم و سینما دانست و افزود: خراسان شمالی زمینه بسیار خوبی برای برگزاری جشنواره های مختلف کشوری و بین المللی دارد.

وی نمایشگاه عکس جشنواره و آثار راه یافته به این جشنواره را در راستای تجلی ذوق و سلیقه هنرمندان جوان کشورستود و گفت: مجموعه ای از آثار ارزشمند هنرمندان، در باره آداب و رسوم فرهنگی، اجتماعی و دینی استانهای مختلف کشور که در این نمایشگاه در معرض دید علاقمندان قرارگرفته است قابل تقدیر است.

وی در ادامه با تاکید بر توسعه زیر ساخت های فرهنگی استان اظهار داشت: امیدواریم توجه به این بخش، با افزایش اعتبارات فرهنگی در سال آینده محقق شود.

معاون سیاسی امنیتی استانداری خراسان شمالی تاکید کرد: تمامی دستگاههای فرهنگی استان باید در راستای توسعه زیر ساخت ها به گونه ای برنامه ریزی و کمک کنند که در سال آینده شاهد رشد و توسعه کمی و کیفی برنامه های فرهنگی در این استان باشیم.

اکران فیلم های راه یافته به یازدهمین جشنواره منطقه ای سینمای جوان فصل 4- اترک از صبح روز گذشته در تالار فرهنگی هنری گلشن بجنورد آغاز شده است.

این جشنواره در 4 بخش فیلم کوتاه، فیلمنامه، عکس و پوستر فیلم با حضور هنرمندان 7 استان خراسان شمالی، جنوبی، رضوی، گلستان، کرمان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان تا سه شنبه 23 اسفند ماه در بجنورد ادامه دارد.