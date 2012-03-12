40 جانباز بالای 70 درصد در یادمانها روایتگری می کنند

سرهنگ پاسدار منصور عیوضی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام حضور گروه ویژه ۴۰ نفری جانبازان بالای ۷۰ درصد با هدف روایتگری برای کاروانهای راهیان نور در استان خوزستان گفت: جانبازان حاضر در این گروه از شهرهای قم و تهران و بیشتر آنها رزمندگان دلاور لشگرهای ۱۷ علی بن ابی طالب و ۲۷ محمد رسول الله در زمان جنگ هستند و در میان آنها از دیگر یگانهای خط شکن دوران دفاع مقدس نیز افرادی حضور دارند.

وی تصریح کرد: تنها حضور آنها در کنار زائران شهدا بیانگر ایثار و از خود گذشتگی رزمندگان در راه اسلام است و هدف اصلی از حضور این راویان جانباز که با تحمل سختیهای سفر و دشواریهای جانبازی در یادمانها حاضر شده اند، روایتگری جنگ، افزایش روحیه کاروانهای راهیان نور و روایت احوال جانبازان در کنار آشنایی با شهدا و راه شهیدان است.



عیوضی با اشاره به اینکه در میان این راویان فتح و حماسه، جانبازان روحانی، خلبان ، پزشک و استاد دانشگاه نیز حضور دارند، گفت: این جانبازان از ناحیه چشم، دست، پا و نواحی مختلف مجروح شده اند و حتی جانبازان ویلچری قطع نخاعی نیز در جمع آنان به چشم می خورد.



معاون راویان ستاد راهیان نور با تاکید بر استفاده از روایت دست اول از عملیات و رخدادهای دفاع مقدس گفت: این افراد سرمایه هایی هستند که در گذر زمان از دست می روند و باید روایتهای ایشان برای انتقال به نسلهای آینده ثبت شود.



وی همچنین افزود: شناسایی جانبازان علاقمند به روایتگری از مدتها پیش برنامه ریزی شده بود که به خوشبختانه امسال از ۲۰ اسفند تا ۱۰ فروردین با سازماندهی پیش بینی شده به یادمانهای دفاع مقدس و محل اسکان زائرین اعزام می شوند و قطعا مورد استقبال نیز قرار خواهد گرفت.



عیوضی در ادامه از حضور خانواده شهدا و همسران و فرزندان شهید برای روایتگری در راهیان نور نیز خبر داد.