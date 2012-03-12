کارناوال شادی صعود کاله به فینال لیگ برتر/ توزیع لبنیات بین تماشاچیان

به گزارش خبرنگار مهر، شهروندان و والیبال دوستان آملی پس از پایان دیدار سوم تیم های کاله مازندران و پیکان تهران در مرحله نیمه نهایی لیگ برتر والیبال باشگاههای کشور که عصر یکشنبه در آمل با برتری سه بر یک کاله همراه بود، از مقابل سالن ورزشی پیامبر اعظم (ص) وچند خیابان منتهی به محل برگزاری مسابقه دو تیم به جشن و شادمانی پرداختند.



البته شادی تعدادی از والیبال دوستان آملی تا زمان خروج بازیکنان تیم کاله مازندران از سالن محل مسابقه ادامه داشت و آنان در حضور بازیکنان این تیم برای دقایقی به شادمانی پرداختند.



هواداران تیم والیبال کاله مازندان با در دست داشتن پرچم جمهوری اسلامی و سوار بر خودرو و موتورسیکلت با بوق و چراغ در سطح خیابانهای شهر آمل برای ساعاتی به شادمانی پرداختند.



حرکت گسترده این افراد به سمت میدان 17 شهریور آمل ادامه پیدا کرده بود.



البته یک کامیون حامل با آرم شرکت لبنی کاله و پخش فرآورده های لبنی این شرکت به والیبال دوستان آملی با استقبال گسترده هواداران مواجه شد.



دو تیم کاله مازندران و پیکان تهران عصر یکشنبه در سومین دیدار مرحله نیمه نهایی لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور در سالن ورزشی پیامبر اعظم (ص) آمل به مصاف هم رفتند که تیم کاله با برتری سه بر یک برابر حریف تهرانی خود به دیدار پایانی این مسابقات صعود کرد.