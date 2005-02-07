كلاس داوري پرورش اندام با حضور دبير كل فدراسيون آسيا برگزار شد

به گزارش خبرگزاري "مهر" كلاس داوري توجيهي پرورش اندام كشور با حضور 160 شركت كننده در حاشيه مسابقات قهرماني پرورش اندام كشور در مجموعه ورزشي آزآدي برگزار شد. سهراب سرابي، ابوالقاسم كاكلي، ابراهيم باقريان نيا، محمد علي عبدالهي ، محمد ذات پرور، و سعيد بيضاوي مربيان اين دوره بودند كه زير نظر " پال چوآ " به آموزش داوران پرداختند. دراين دوره آخرين اطلاعات و تغييرات داوري پرورش اندام درسطح جهان تدريس شد.