شهر بادگیرها مهیای استقبال بهار/ 100 سفره هفت سین در یزد گشوده می شود

به گزارش خبرنگار مهر، یزد از چندی پیش با شکوفه باران شدن درختانش به استقبال بهار رفته و همه جای شهر رنگ و بوی مهمانی گرفته است.

یزد که به شهر بادگیرها و دیار قنات و قنوت و قناعت شهره است، سالهاست که آداب گردشگری فرا گرفته و هر سال بر تعداد مهمانانش افزوده می شود.

امسال نیز یزد آماده و مهیای پذیرایی از شش میلیون مهمان نوروزی است و آمادگی همه شهر خبر از ورود بهار و کاروان مهمان های نوروزی می دهد.

معابر و خیابانها نظاف شده، کوچه های قدیمی و فرسوده مرمت شده، باغچه ها و میدانها گل کاری شده، فواره ها مرمت و روشن شده اند، گرد و غبار از صورت آثار تاریخی زدوده شده و خلاصه شهر خانه تکانی شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: با فراهم سازی زیرساختهای گردشگری، یزد امسال آماده پذیرایی از شش میلیون مسافر نوروزی است.

بهرام رضایی اظهار داشت: در ایام نوروز 57 هزار و 300 نفر در هر روز در هتل ‌ها، مهانپذیرها، مدارس، هتل آپارتمان ‌ها، کمپ‌ ها و پارک‌ های اسکان داده خواهند شد.

24 هزار نفر در مدارس یزد اسکان می یابند

وی افزود: امسال 400 مدرسه بیش از 24هزار مهمان نوروزی را در خود اسکان خواهند داد.

رضایی همچنین از اجرای برنامه ‌های متنوع فرهنگی در استان یزد خبر داد و بیان کرد: 220 جشن و جشنواره در شهرهای مختلف استان یزد برای گردشگران نوروزی اجرا خواهد شد.

وی همچنین عنوان کرد: 19 موزه استان یزد نیز در این ایام آماده میزبانی از مهمانان نوروزی هستند.

رضایی از جمله این موزه‌ها به موزه آب و آیینه، موزه آب، موزه مردم‌شناسی اردکان، موزه میبد، موزه تفت، موزه اسناد و ... اشاره کرد.

برپایی 100 سفره هفت سین در نقاط مختلف استان یزد

وی همچنین یادآور شد: در آستانه عید نوروز بیش از 100 سفره هفت‌سین در نقاط مختلف شهر یزد و سایر شهرستان‌های استان گسترده خواهد شد.

رضایی از برپایی نمایشگاه‌های صنایع دستی در سراسر استان یزد خبر داد و اظهار داشت: این نمایشگاه‌ها در کنار آثار تاریخی، در مسیر گردشگران و در نقاط پرتردد شهرستان‌ها دایر خواهد شد.

وی ادامه داد: هماهنگی‌های لازم با فرمانداران، بخشداران، دهیاران و سایر مسئولان شهرستان‌ها انجام شده و در طول مسیرهای منتهی به یزد، استراحتگاه‌هایی برای مسافران نوروزی در نظر گرفته شده است.

20 روستای نمونه گردشگری یزد آماده استقبال از مهمانان نوروزی

مدیرکل میراث فرهنگی استان یزد همچنین از وجود 20 روستای نمونه گردشگری در استان یزد خبر داد و افزود: تمهیدات لازم برای پذیرایی از مسافران نوروزی در این روستاها اندیشیده شده است.

وی از وجود بیش از شش هزار و 500 اثر تاریخی و جاذبه گردشگری در نقاط مختلف استان یزد خبر داد و افزود: این جاذبه ‌های منحصر به فرد به طور قطع گردشگران بسیاری را از سراسر کشور به استان تاریخی یزد جذب خواهد کرد.

از مهمترین جاذبه های تاریخی یزد می توان به مسجد جامع، مجموعه میرچخماق، بافت تاریخی یزد، زندان اسکندر، بازار خان، موزه آب، باغ دولت آباد و ده ها صدها اثر تاریخی و جاذبه گردشگری دیگر اشاره کرد.

بنای تاریخی در سریزد یکی از روستاهای نمونه گردشگری یزد

اما گذشته از بحث اسکان و گردشگری، بازار یزد نیز آماده و مهیای پذیرایی از مهمانان نوروزی است و مسئولان اعلام کرده اند که مردم یزد و مسافران هیچ نگرانی از بابت بازار نداشته باشند.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت استان یزد در این زمینه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همه اقلام مورد نیاز استان یزد در ایام نوروز ذخیره ‌سازی شده و هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

ذخیره سازی 1300 تن سیب پرتقال/ ذخیره 1265 تن مرغ، گوشت و برنج مازاد بر مصرف استان یزد

محمدمهدی زارع افزود: امسال 300 تن سیب و هزار تن پرتقال مازاد بر مصرف استان ذخیره ‌سازی شده است.

وی همچنین از ذخیره ‌سازی 700 تن مرغ، 500 تن برنج و 65 تن گوشت قرمز مازاد بر نیاز استان برای ایام نوروز خبر داد.

زارع یادآور شد: امسال همچنین 11 نمایشگاه بهاره در شهرستان‌ های مختلف استان یزد برپا شده تا علاوه بر ایجاد رقابت بین تولیدکنندگان، مردم بتوانند به کالاهای متنوع دسترسی پیدا کنند.

وی با تاکید بر اینکه هیچ مشکلی در بازار یزد نداریم، عنوان کرد: در ایام تعطیل هماهنگی میان تمام صنوف در بازار یزد انجام شده و کشیک ‌های نوروزی در این ایام توسط اصناف برنامه‌ریزی شده است.

زارع عنوان کرد: بین نانوایی‌ ها و سایر صنوف هماهنگی‌های لازم صورت گرفته و در ایام نوروز مردم و مسافران مشکلی در زمینه تهیه نان و سایر کالاهای مصرفی خود نخواهند داشت.

با تمهیدات اندیشیده شده از سوی مسئولان استان یزد به طور قطع یزد مقصدی امن، ایمن و مهیا برای سفری خاطره انگیز است.