پاسخ ایران به حمله اسرائیل ویرانگر خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر، مئیر داگان که با شبکه خبری "CBS" گفتگو می کرد، افزود: اقدام نظامی علیه تاسیسات اتمی ایران موجب توقف این برنامه ها نخواهد شد. یک حمله از سوی اسرائیل منجر به پاسخ ایران با استفاده از حملات موشکی خواهد شد و این هم تاثیرات مخربی بر توانایی اسرائیلی ها برای ادامه زندگی روزانه بر جای خواهد گذاشت.

وی افزود: ماجراجویی اسرائیل در برابر ایران به یک جنگ منطقه ای منجر خواهد شد و شما می دانید جنگ ها را چگونه آغاز می شوند اما هرگز نمی دانید که آنها چگونه به پایان می رسند و من فکر می کنم آن [جنگ] یک دوره خواهد بود.

داگان که در برنامه 60 دقیقه با "لزلی استال" مصاحبه کننده شبکه سی بی اس نیوز گفتگو می کرد، نسبت به تاثیری که یک حمله علیه برنامه اتمی ایران خواهد داشت ابراز تردید کرد و گفت که این حمله نمی تواند مانع از پیشرفت این برنامه به سوی احتمالاً برنامه نظامی شود.

رئیس سابق موساد همچنین مدعی شد: بر خلاف آنچه پیشتر گفته می شد که ایران از 4 سایت هسته ای دارد باید بگویم که تعداد سایت ها بیش از چهار مورد و به بیش از ده مورد می رسد و هر گونه حمله ای به جای اینکه این برنامه ها را متوقف کند فقط آن را به تاخیر خواهد انداخت.

وی در ادامه این مصاحبه افزود: اگر قرار است ایران مورد حمله قرار بگیرد ترجیح می دهم آمریکا چنین کاری را بکند.

این فرد که در سوابق 44 ساله خود، عضویت در تیم های ترور رهبران فلسطینی و لبنانی را نیز دارد، هنگامی که مکرراً در برابر سوال در زمینه به شهادت رساندن دانشمندان ایرانی قرار گرفت، با وجود شواهد متقنی که در این زمینه وجود دارد و خود رسانه های غربی نیز از جمله هفته نامه "تایم" به آن اشاره کرده است، با لبخند معنی داری از پاسخ دادن طفره رفت.

هنگامی که مصاحبه کننده از وی درباره اقدامات خرابکارانه ای که در چند سال اخیر صورت گرفته شده است، به این گفته اکتفا کرد که: تنها راه حل نظامی، استفاده از بمب ها تخریبی قوی نیست. راه های مختلفی برای آسیب رساندن به برنامه هسته ای ایران وجود دارد که نمی خواهم مصداقی صحبت کنم اما اگر راه موثری برای ممانعت از رسیدن دستگاه های مورد نیاز وجود دارد، باید انجام دهیم. به نظرم تحریم‏ها می تواند در این مساله نقش بسیار زیادی بازی کند.

این جاسوس سابق عقیده دارد که غرب باید به جای اقدام علیه تاسیسات اتمی ایران بر تغییر نظام سیاسی در ایران همت بگمارد.

وی گفت: این وظیفه ماست تا به هرکسی که می خواهد با نظام سیاسی در ایران مخالفت کند کمک کنیم زیرا که ایران هسته ای تنها مشکل اسرائیل نیست بلکه مشکل جهانی است.

داگان اقدامات جمهوری اسلامی ایران را منطقی دانست، البته نه بر اساس منطقی که غرب پی گرفته است. وی همچنین ایرانیان را مذاکره کنندگان قوی ای دانست و مساله فوق را عامل نگرانی خود در مذاکرات ایران و 1+5 اعلام کرد.

در گزارش پخش شده در کنار این مصاحبه آمده است که دلیل برکناری داگان، عملیات به شهادت رساندن محمود المبحوح، یکی از فرماندهان حماس، در دوبی بود. زیرا دوربین های امنیتی، تحرکات 27 عنصر موساد را ثبت کردند و رسوایی به بار آمد.