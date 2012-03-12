عناوین اخبار مهم جهان از شب گذشته تاکنون

* خاورمیانه

- آمریکا از اقدامات تلافی جویانه علیه نظامیانش پس از جنایات اخیر آنها در افغانستان نگران است.

- 5 بازداشت شده القاعده در گوانتانامو با انتقال خود به قطر موافقت کردند.

- تداوم بمباران نوارغزه از سوی جنگنده های رژیم صهیونیستی طی روز گذشته بیش از 35 زخمی بر جای گذاشت.

- داگان تاکید کرد: پاسخ ایران به حمله اسرائیل ویرانگر خواهد بود.

- روسیا الیوم گزارش داد: "کوفی عنان" پس از دیدار با "بشار اسد" نسبت به این ملاقات ابراز رضایت کرد و از ارائه برخی پیشنهادات به اسد خبر داد.

* آسیای شرقی و اقیانوسیه

- مردم ژاپن روز گذشته در سالگرد حادثه فوکوشیما بار دیگر بر لزوم عدم استفاده از نیروگاههای هسته ای تاکید کردند.

* آمریکا

- به گزارش یو اس ای تودی تمرکز مذاکرات اوباما و کامرون در واشنگتن بر موضوع ایران و افغانستان قرار دارد.

- در آخرین تحولات انتخاباتی در آمریکا "میت رامنی" در ایالت وایومینگ و "ریک سنتروم" در کانزاس پیروز شدند.

* آفریقا

- شورشیان در مالی یک پادگان نظامی را اشغال خود درآوردند.