قرمز زیبا میهمان نوروز شد/ مرگ نماد زندگی بر سر سفره های هفت سین

به گزارش خبرنگار مهر، ایرانیان باستان از دیر باز این مهمان کوچک دریایی را در کنار هفت سین خود جای داده اند و ماهی کوچک تنگ بلور نیز با شیطنت های کودکانه اش نشاطی وصف ناپذیر به دل های ما هدیه می کند هر چند برخی نیز این میهمان را تحفیه ای چین می دانند اما هر آنچه که باشد وجود این میهمان در سفره هفت سین ایرانیها به سنت تبدیل شده است.

هر سال با نزدیک شدن به سال جدید شاهد برپایی بساط هایی برای فروش ماهی قرمز در گوشه کنار خیابان ها هستیم، انبوه ماهی های کوچک و بی پناه در آکواریم هایی به قدر یک قفس.

کودکان مهربان ترین دوستان این حیوانات کوچک هستند که با انگشت اشاره آنها به تنگ های بلور منازل منتقل می شوند.

سالیانه تعداد زیادی از این ماهیان به دلیل نگهداری در شرایط نامناسب جان خود را از دست می دهند و این امر به جایی رسیده است که امروز شاهد هشدارهای پی در پی مسئولین برای نجات جان کوچک ماهیان قرمز هستیم.

نگهداری این موجود قرمز رنگ زیبا در تنگ های بلور و در شرایط نامناسب عمر چند ساله این حیوان را به چند روز کاهش می دهد و ما تنها با رعایت چند نکته ساده می توانیم زندگی را به نماد حیات و سرزندگی بازگردانیم.

عمر 12 ساله ای که چند روزه تمام می شود

مسئول مبارزه با بیماری های طیور و آبزیان دامپزشکی استان کرمان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ماهی قرمز در صورت نگهداری مناسب می تواند 12 تا 20 سال عمر کند.

آمنه زینلی بهترین دما برای ماهیان را 10 تا 25 درجه سانتیگراد عنوان کرد و گفت: تغییرات دمایی ناگهانی می تواند به این حیوان آسیب جدی وارد کند.

زینلی تصریح کرد: ماهی قرمز باید در محیطی نگهداری شود که تغییرات روز و شب را حس کند اما نباید در معرض مستقیم نور خورشید قرار گیرد چرا که این امر باعث سوختگی ماهی و رشد جلبک در تنگ ماهی می شود.

وی تاکید کرد: نگهداری تعداد زیادی ماهی در یک تنگ می تواند خطری جدی برای زندگی این موجود باشد زیرا با این کار میزان اکسیژن داخل آب کم شده و باعث ایجاد استرس و افزایش انتقال آلودگی و همچنین به وجود آمدن رقابت ناسالم برای به دست آوردن غذا در بین ماهیان می شود.

مردم باید اصول صحیح نگهداری ماهی های قرمز را بیاموزند

وی گفت: افراد باید رفتارهای ماهی خود را دو نوبت در روز زیر نظر بگبرند و در صورت مشاهده رفتارهای غیر معمول به دامپزشک مراجعه کنند.



زینلی ادامه داد: از جمله رفتارهای غیر معمول ماهیان می توان به آمدن ماهی بر روی سطح آب، تنفس سخت و سریع، شنا در سطوح پایین، باقی ماندن بدون تحرک در کف تنگ، شنای عمودی، حرکت سریع باله ها، کمرنگ شدن پوست، ریزش فلس، خونریزی در آبشش، تورم در ناحیه شکم، انحنا در قسمت غدامی ستون مهره ها، کدورت چشم، بیرون زدگی چشم ها و لکه های پوستی اشاره کرد.

زینلی گفت: از آب شهری می توان برای نگهداری ماهیان استفاده کرد اما باید قبل از قرار دادن ماهی در این آب آن را برای کلر زدایی به مدت 48 ساعت در ظرف دهانه گشادی قرار داد.



وی بهترین غذا برای ماهیان را غذاهای کم پروتئین و سرشار از کربو هیدراتن دانست و گفت: توصیه می شود افراد از غذاهای آماده مخصوص ماهیان استفاده کنند.



وی با اشاره به لزوم خریداری ماهی از مراکز معتبر و مغازه های آکواریوم فروشی گفت: ماهی را از مراکزی که به صورت متراکم و در شرایط نامناسب از ماهیان نگهداری می شود خریداری نکنید.



این مسئول در خصوص انتقال بیماری های مشترک به انسان گفت: در صورت رعایت بهداشت و عمل به توصیه های ایمنی احتمال انتقال بیماری به انسان بسیار کم می شود و خطر جدی در این زمینه وجود ندارد.

بیماریهای مشترک بین انسان و ماهی قرمز/ ماهی ها را در تالابها رها نکنید



زینلی با بیان اینکه افراد آلرژیک باید از دست زدن به ماهی خودداری کنند گفت: همه افراد باید دست های خود را بعد تماس با ماهی به خوبی با آب و صابون بشورند.



وی با بیان اینکه ماهی ها را بعد از ایام عید در رودخانه ها، تالاب ها و آبهای آزاد رها نکنید گفت: بهتر است ماهی در مکان های اعلام شده توسط دامپزشکی شهرداری رهاسازی شوند.

این روزها صدای حامیان حیوانات و دوستداران محیط زیست نیز در دفاع از این حیوان کوچک به گوش می رسد.

کارشناس محیط زیست در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: ماهی قرمز جزء معمولترین ماهی های زینتی است که در آکواریوم نگهداری می شود.





مجید حبیبی با بیان اینکه ما نباید برای لذت خود جان جانداری دیگر را به خطر بیاندازیم گفت: ماهی نیز از مخلوقات خداست و مانند ما حق حیات دارد این شایسته نیست که زندگی این حیوان را فدای شادمانی خود کنیم.



حبیبی گفت: انتقال ماهی های قرمز از زیستگاه اصلی به تنگ های بلوری موجب کوتاه شدن طول عمر آنها می شود.



وی بر لزوم آگاه سازی مردم در خصوص نگهداری صحیح از ماهی قرمز تاکید کرد و گفت: زمانی که آب داخل تنگ ماهی تیره شده و ماهیها به سمت سطح آب شنا می کنند باید برای تعویض آب آنها اقدام کنیم.



حبیبی گفت: ماهی باید در طول روز دو مرتبه و به مدت یک الی دو ثانیه تغذیه شوند.



با خوشحالی به خانه ما آمد اما با دلی شکسته و رنجور در تنی خسته از بی رحمی انسان ها آرام بر روی آب های قفس شیشه ایش جان می سپارد این کوچک تنها.

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