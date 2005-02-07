يكي از دستاوردهاي مهم انقلاب، بازيابي استقلال و هويت اصلي مردم ايران است // كاركنان نيروي هوايي بايد با خودسازي و تلاش روزافزون براي توليد فكر، ابتكار و ايمان، همواره سرزنده، پرتحرك و آماده باشند

به گزارش خبرگزاري مهر، رهبر معظم انقلاب اسلامي در اين ديدار ضمن بيان اين مطلب، تصريح كردند: انقلاب اسلامي ايران نخستين انقلاب بزرگ دنيا مي باشد كه توانسته است جهت گيري صحيح حركت بسوي اهداف والاي خود را همچنان مقتدرانه و شجاعانه حفظ كند و ملت ايران امسال نيز در روز 22 بهمن بار ديگر اقتدار ملي و عزم عمومي خود را به نمايش خواهند گذاشت.

در اين ديدار كه در سالگرد بيعت تاريخي جمعي از كاركنان نيروي هوايي ارتش با امام راحل (ره) در نوزدهم بهمن سال 57، صورت گرفت، فرمانده كل قوا، حادثه نوزدهم بهمن و بيعت تعدادي از كاركنان نيروي هوايي در آن مقطع حساس را يكي از اسناد گوياي آگاهانه بودن حركت ملت ايران در انقلاب اسلامي برشمردند و افزودند: يكي از دستاوردهاي مهم انقلاب اسلامي، بازيابي استقلال و هويت اصيل مردم ايران مي باشد و علت اصلي دشمني با اين انقلاب در طول 26 سال گذشته نيز پافشاري مردم ايران بر استقلال خود و مخالفت با استبداد بين المللي است.

مقام معظم رهبري خاطرنشان كردند: مشكل اصلي قدرتهاي استكباري و در راس آنها آمريكا با ايران اين است كه كشور و ملتي كه سالها تحت سلطه و چپاول آمريكا بوده است، امروز با قدرت و شجاعت، در مقابل همه خواستهاي آمريكا و مستكبرين ايستاده و "نه" مي گويد و تسليم استبداد بين المللي نيست.

مقام معظم رهبري راهپيمايي 22 بهمن را مظهر اقتدار ملي و عزم عمومي دانستند و تصريح كردند: اين راهپيمايي مظهر اراده ملتي است كه هر قدرتي را در هر اندازه و با توانايي هاي بالاي نظامي، تبليغاتي و سياسي مرعوب مي كند و راهپمايي 22 بهمن در هر سال دشمن را متوقف و وادار به عقب نشيني كرده و امسال نيز به فضل الهي همين گونه خواهد بود.

حضرت آيت الله خامنه اي با اشاره به ادعاهاي مقامات آمريكايي در خصوص حمايت از حقوق بشر و آزادي، مبارزه با تروريسم و تلاش براي مقابله با سلاحهاي كشتار جمعي افزودند: برغم اين شعارهاي دروغين، آمريكا حامي و پشتيبان بسياري از حكومتهاي استبدادي و كودتايي است و معروفترين گروههاي تروريستي كه امروز دائما از آنها به عنوان خطر ياد مي شود، ساخته و پرداخته سازمان جاسوسي آمريكا مي باشند و نخست وزير جلاد رژيم صهيونيستي نيز كه رسما برنامه ترور فلسطيني ها را اعلام مي كند، مورد حمايت گسترده آمريكا قرار مي گيرد.

ايشان با تاكيد بر اينكه سياستهاي آمريكا در قضيه فلسطين، مانع اصلي حل نشدن مساله خاورميانه مي باشد، تصريح كردند: آمريكاييها اگر تصور مي كنند با ناديده گرفتن ملت فلسطين و حمايت از يك حيوان درنده و خوانخوار كه زن، مرد و كودك فلسطيني را به خاك خون مي كشد، قضيه فلسطين حل خواهد شد، دچار ساده لوحي شده اند.

رهبر معظم انقلاب اسلامي با تاكيد بر اينكه انتفاضه فلسطين خاموش شدني نيست، خاطرنشان كردند: تنها راه حل قضيه فلسطين، عمل به پيشنهاد ايران و نظرخواهي از تمام فلسطيني ها در مورد سرنوشت خودشان و تشكيل يك دولت فلسطيني بر اساس اين نظر خواهي و تصميم گيري اين دولت درباره مهاجران غير فلسطيني است.

ايشان آگاهي ملتهاي مسلمان و مخالفت آنان با استبداد بين المللي را عامل محكوم به شكست بودن طرح آمريكايي خاورميانه بزرگ ارزيابي كردند و با اشاره به انتخابات عراق، آنرا مظهر شكست سياستهاي آمريكا در منطقه دانستند و افزودند: اگر انتخاباتي مانند اين انتخابات در هر كشور اسلامي صورت گيرد مردم آنها همانند مردم عراق، به افراد طرفدار اسلام و هويت ملي و ضد آمريكايي راي خواهند داد.

حضرت آيت الله خامنه اي در بخش ديگري از سخنان خود با تاكيد بر اينكه ملت ايران در راه استقلال و آزادي و دستيابي به آرمانهاي خود، گردنه هاي سختي را پشت سر گذاشتند، از نيروي هوايي و مجموعه نيروهاي مسلح به عنوان مظهر ايستادگي ملت ايران ياد كردند و با اشاره به فداكاريهاي كاركنان نيروي هوايي در مدت سالهاي دفاع مقدس و قضاوت ستايشگرانه مردم نسبت به اين نيرو، افزودند: كاركنان نيروي هوايي بايد با خودسازي و تلاش روزافزون در جهت توليد فكر، ابتكار و ايمان، همواره سرزنده ، پرتحرك و آماده باشند.

در ابتداي اين ديدار، امير سرتيپ قواميان فرمانده نيروي هوايي ارتش ضمن ارايه گزارشي از آمادگي هاي رزمي و پشتيباني اين نيرو به اقدامات انجام گرفته در بخشهاي آموزشي و استفاده از توان علمي دانشگاهها و متخصصان جهت ارتقاء بيش ازپيش توانايي نيروي هوايي اشاره و تاكيد كرد: فرماندهان و كاركنان نيروي هوايي با هوشياري و اقتدار كامل تمام تحركات دشمن را تحت نظر دارند.