چهره اقتصادی سال؛ خاوری اول، بهمنی سوم/غضنفری معاهده قضایی امضا کرد!

به گزارش خبرنگار مهر، درصفحه‌‌ها و لابه‌لای ستون‌های روزنامه‌‌های امروز دوشنبه اخبار جالب و ویژه‌‌ای به چشم می خورد:

غضنفری معاهده قضایی با تایلند امضا کرد!

روزنامه خراسان در ستون ویژه های خود به امضای معاهده قضایی ایران با تایلند توسط غضنفری اشاره کرد و نوشت: در حالی که بر اساس عرف بین المللی، موافقتنامه انتقال محکومان بین دولت ها را وزرای دادگستری یا امور خارجه دو کشور امضا می کنند و این موضوع در موافقت نامه های کشورمان نیز صدق می کند، در معاهده مصوب بین جمهوری اسلامی ایران با دولت پادشاهی تایلند در مورد انتقال محکومین به حبس و همکاری در زمینه اجرای احکام کیفری که ۱۶ اسفندماه توسط رئیس جمهور ابلاغ شد، امضای مهدی غضنفری وزیر صنعت کشورمان به عنوان نماینده ایران به چشم می خورد.

آدم می کشند تا پول بگیرند و پول می دهند تا از فهرست تروریست ها خارج شوند!

در بخش "خبر ویژه" روزنامه کیهان می خوانیم: یک روزنامه نگار مشهور یهودی گروهک منافقین را یک ‏فرقه ‏سیاسی خواند که از راه ترور کسب درآمد می ‏کند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی هابیلیان «ریچارد ‏‏سیلورستین» روزنامه نگار و وبلاگ نویس مشهور ‏یهودی که در شهر سیاتل واشنگتن زندگی می کند ‏در مقاله ‏ای ضمن تروریست خواندن گروهک منافقین ‏از حامیان این فرقه به شدت انتقاد کرد. سیلورستین ‏منبع درآمد ‏منافقین را ترورهایی خواند که برای ‏سازمان موساد در ایران انجام می دهند و اضافه کرد: ‏بدون شک موساد ‏خوب پول می دهد! من حتی ‏احتمال می دهم 400 میلیون دلاری که بوش برای ‏ایجاد بی ثباتی در ایران در سال ‏‏2007 میلادی ‏اختصاص داده بود در اختیار مجاهدین یا موساد یا هر ‏دوی آنها قرار گرفته باشد.

این روزنامه نگار آمریکایی در وبلاگ خود ضمن انتقاد ‏شدید از حامیان غربی گروهک منافقین گفت: معلوم ‏‏نیست حمایتهای «آلن درشوویتز» وکیل آمریکایی که ‏در حمایت از اسرائیل زبانزد است از گروهک منافقین ‏در ‏قبال چه مقدار پول صورت گرفته است؟ من که ‏شوکه می شوم اگر او خود را ارزانتر از 50000 دلار ‏فروخته ‏باشد. وی همچنین آلن درشوویتز را به واسطه نظراتش یک ‏افسانه نویس خواند و ادامه داد: تنها حقوق بشری ‏که برای ‏او مهم است حقوق اسرائیل است که هر ‏کاری که می خواهد با فلسطینیان بکند. درشوویتز ‏درباره دیگران نیز ‏مزخرفاتی به هم می بافد که در ‏راستای منافع اسرائیل باشد.

سیلورستین همچنین ضمن اشاره به تعابیری که ‏منافقین درباره درشوویتز به کار می برند گفت: برایم ‏جالب است ‏وقتی می بینم اوباش خشنی مانند ‏مجاهدین خلق او را مدافع حقوق بشر و برجسته ‏ترین وکیل در پرونده های ‏جنایی در جهان می نامند.

وی ضمن انتقاد از کسانی که از مجاهدین پول می ‏گیرند تا آنها را حامی برقراری دموکراسی در ایران ‏معرفی ‏کنند گفت: باید ببینیم مجاهدین قبل و بعد از ‏انقلاب 1979 ایران چه افرادی را کشته اند حتی ‏برخی از این کشته ‏شده ها آمریکایی بوده اند.

ریچارد سیلورستین در پایان مقاله اش ضمن تأکید بر ‏اینکه منافقین برای رسیدن به اهداف خود حاضر به ‏استفاده ‏از هر وسیله ای هستند افزود: هنگامی که ‏کشتن آمریکایی ها برایشان سودآور بود، آنها را ‏کشتند و هم اکنون که ‏کشتن دانشمندان ایرانی ‏برایشان سودآور و درآمدزاست آنها را می کشند.

حکم سازمان اطلاعات آلمان برای شیرین عبادی

روزنامه جوان در ستون "برداشت" به تلاش سرویس های جاسوسی غربی در راستای پروژه ایران هراسی و استفاده از نیروهای ضد انقلاب در این زمینه اشاره کرده و آورده است: سازمان اطلاعات و امنیت آلمان (‏BND‏) در آخرین پروژه ایران ‏هراسی در اروپا با همراهی سرویس‌های جاسوسی غربی از جمله ‏موساد، ‏mi‏۶ و سازمان سیا در تلاشند که با کمک ضد انقلاب ‏فراری "کانون حمایت از زندانیان سیاسی" را در شهر آخن آلمان ‏برای فعالیت علیه نظام جهوری اسلامی احیا کند.‏ در این پرو‍ژه مشترک سرویس‌های امنیتی غربی که با مرکزیت ‏سازمان اطلاعات و امنیت آلمان (‏BND‏) پیگیری می‌شود، قرار ‏است شیرین عبادی به عنوان چهره شاخص به اصطلاح فعال حقوق ‏بشر ضمن بازسازی مجدد " کانون حمایت از زندانیان سیاسی" در ‏شهر آخن آلمان، دور جدید سیاه نمایی علیه نظام جمهوری اسلامی ‏به بهانه آزادی زندانیان سیاسی فتنه ۸۸ که هر کدام به دلیل جرائم ‏امنیتی در حبس قانونی به سر می‌برند را آغاز تا با استفاده از ‏فضا‌سازی و حمایت کشور‌های غربی، از طریق مجامع جهانی ‏حقوق بشر فشارهای سیاسی برای دور جدید تحریم‌ها را علیه نظام ‏آغاز کند. پیش از این قرار بود که شیرین عبادی در پروژه موسوم ‏به هدیه ۶۰ قبل از ۲۵ بهمن ۹۰ و در آستانه انتخابات مجلس نهم با ‏تأسیس کمپین حمایت از یکی از سران فتنه، برنامه امریکایی – ‏صهیونیستی خود را برای تحت‌الشعاع قرار دادن انتخابات پیگیری ‏کند که این برنامه‌ریزی با هوشیاری ملت ایران و دستگاه‌های امنیتی ‏با شکست مواجه شد. از جمله برنامه‌های شیرین عبادی در "کانون ‏حمایت از زندانیان سیاسی" فشار به جمهوری اسلامی از طریق ‏تهیه گزارش از وضعیت زندانیان سیاسی در ایران است تا با ‏بهره‌گیری از این سیاه نمایی‌ها، فشارهای سیاسی برای تحت فشار ‏گذاشتن جمهوری اسلامی برای عقب نشینی از فعالیت‌های صلح‌آمیز ‏هسته‌ای را پیگیری کنند.

چشم روشنی کارمندان با کارت 250 هزار تومانی

قدس در ستون "جهت اطلاع" خود خبر از اعطای کارت 250 هزار تومانی به کارمندان داده و نوشته با پیگیری های رسانه ها از جمله قدس در بسیاری از ادارات دولتی سبد کالایی به کارمندان اعطا شده است. بنابراطلاعات به دست آمده در برخی اداره ها سبد کالایی به میزان 5 کیلوگرم مرغ، 5 کیلوگرم گوشت قرمز، 10 کیلوگرم برنج و 2 کیلوگرم خشکبار و آجیل ارائه شده است. در برخی ادارات نیز سبد کالایی به ارزش 50 هزار تومان در کنار کارت نقدی 200 هزار تومانی پرداخت شده است.

چهره اقتصادی سال؛ خاوری اول، بهمنی سوم

قدس همچنین به نظر سنجی از مخاطبان برای انتخاب چهره سال اقتصادی سال 90 اشاره کرده و آورده است: نظر سنجی از مخاطبان برای انتخاب چهره اقتصادی سال 90 چندی پیش آغاز شد. پس از ارسال نظر های اولیه خوانندگان خبرآنلاین 7 چهره از میان پینشهادهای مخاطبان به مرحله نظرسنجی عمومی راه یافتند. جمع بندی نظرهای ارسالی شامل محمودرضا خاوری، محمد جهرمی، مه آفرید خسروی، محمود بهمنی، شمس الدین حسینی، مهدی غضنفری و اسدالله عسگراولادی است.

بدهی دولت به خاطر هدفمندی یارانه ها

تهران امروز در بخش "باشگاه سیاسی" نوشت: موسی الرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه درباره کسری بودجه دولت در هدفمند سازی یارانه ها به شفاف گفت: کسری بودجه هدفمند سازی یارانه ها تا الان دارای 10 هزار میلیارد تومان بدهی قطعی است و کمبود دارد. طرح های عمرانی 15 هزار میلیارد تومان از بودجه کمبود اعتبار دارند. منتهی هنر آنهاست که اعتبارات را تخصیص نداده و کار عمرانی انجام نمی دهند.

اعتراض خانواده شهدای ترور به گزارش احمد شهید

جام جم در ستون "سایه روشن" در خبری به اعتراض خانواده شهدای ترور به گزارش گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل درباره ایران پرداخته و نوشته پس از انتشار گزارش یکجانبه احمد شهید، گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل درباره ایران، خانواده شهدای ترور کشور به عنوان تنها دیدار کننده ایرانی با وی، با ارسال نامه ای اعتراض خود را به این گزارش اعلام کردند. در دیدار انجام شده بین سید محمد جواد هاشمی نژاد دبیر کل بنیاد هابیلیان با احمد شهید اسنادی مبنی بر ترور 17 هزار شهروند ایرانی به دست گروهک های تروریستی که تحت حمایت آمریکا و اسرائیل هستند به وی ارائه شده بود. اما احمد شهید از این اسناد در حد یک ادعا نام برد. این در حالی است گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل ادعاهای ارائه شده از سوی مجرمان سیاسی و نمایندگان گروهک های تروریستی خارج کشور را به عنوان سند در گزارش خود استفاده کرد. به اعتقاد نمایندگان خانواده شهدای ترور کشور برخورد یکسویه با مستندات ارائه شده از سوی آنها نشان می دهد که گزارش احمد شهید جانبدارانه و با اهداف سیاسی تهیه شده است.

رئیس جمهور نمی تواند به سایر قوا تذکر دهد

روزنامه شرق در ستون "مهم نیست" به نقل از مهر به سخنان احمدی توکلی در خصوص اقدام رئیس جمهور در تشکیل هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی اشاره کرده و آورده است: احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش های مجلس با غیر قانونی خواندن اقدام رئیس جمهوری در تشکیل هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی گفته این اقدام رئیس جمهور بر خلاف تفسیر شورای نگهبان از مواد 113 و 98 قانون اساسی است. تشکیل این هیات با تفسیر شورای نگهبان از اصل 113 و 98 قانون اساسی سازگار نیست. رئیس جمهور نمی تواند به سایر قوا امر و نهی کرده یا به آنها تذکر دهد.