توجه جدی به نیازمندان دغدغه امام راحل بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی معلمی شامگاه یکشنبه در مراسم افتتاح ساختمان کمیته امداد امام خمینی (ره) قائم شهر اظهار داشت: در نظام اسلامی توجه جدی به نیازمندان جامعه تاکید شده و از دغدغه های امامان معصوم بوده است.

وی به روی کارآمدن دولت های مختلف در نظام اسلامی اشاره کرد و افزود: دولتهایی که روی کارمی آیند باید نیازمندان و فقرا را حمایت کنند که این همان چیزی است که امام راحل (ره) و ولایت فقیه به آن تاکید داشتند و دارند.

معلمی بیان داشت: تنها نهادی که نام امام راحل بر روی آن باقی مانده این نهاد مقدس است که موجب اعتماد مردم شده است.

وی تصریح کرد: کمیته امداد امام خمینی (ره) با سایر دستگاههای اداری تقاوت دارد و بدلیل نام امام و اعتماد رهبری به این نهاد باید حفظ شود و نباید این اعتماد مخدوش و آسیب ببیند.

معلمی گفت: با رسیدگی به نیازمندان جامعه باید کرامت و آبروی مومنان حفظ شود و شاهد روزی باشیم که کسی به این نهاد مراجعه نکند و از رفاه نسبی برخوردار باشد.