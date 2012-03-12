انتخاباتی سالم و رقابتی در قائم شهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی پیر فلک شامگاه یکشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان قائم شهر با بیان اینکه در دولت نهم و دهم خدمات بزرگی صورت گرفت اظهار داشت: باید برای حوزه اقتصادی کشور تلاش جهاد گونه داشته باشیم که یک تکلیف بزرگ برای همه ملت و مسئولان است.

وی به انتخابات نهم مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و افزود: برای برگزاری انتخابات سالم، باشکوه، قانونمند، مبتنی بر رای مردم همه عوامل اجرایی، نظارت، بازرسی تلاش کردند.

وی بیان داشت: دشمن برای دلسرد کردن مردم از ابزارهای مختلف استفاده کرد اما موفق به پیاده کردن اهداف خود در انتخابات نشده است.

پیرفلک تصریح کرد: ملت با حضوردر انتخابات این دوره مجلس، سیلی محکمی به گوش دشمن نواخت که اثرات این سیلی هنوز مانده است.

فرماندار قائم شهر اشاره کرد: مردم ایران مثل همیشه نظام اسلامی را در برابر نظام سلطه با حضور حماسی خود رو سفید کردند.

به گفته پیرفلک، ملت ایران با بصیرت و آگاهی، فداکاری به نظام و رهبری سرافرازی را برای نظام جمهوری اسلامی ایران به ارمغان آوردند.