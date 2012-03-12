معرفی برترین واحدهای فناوری شهرک تحقیقاتی اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم پایان دوره رشد و تقدیر از شرکت‌های دانش بنیان برتر مستقر در مراکز رشد و پارک علم و فناوری استان اصفهان- شیخ بهایی، 22 شرکت برتر فناور معرفی شدند.

انتخاب شرکتهای فناور برتر بر اساس شاخص های میزان اشتغال نیروی انسانی، میزان حجم قرارداد منعقد شده، کسب جایزه ویژه بین المللی، تعداد ثبت پتنت بین المللی، میزان فناوری تجاری شده، میزان سرمایه گذاری و تعداد فروش دانش فنی و جذب سرمایه گذار بوده است که به شرح زیر است:



شاخص اشتغال نیروی انسانی

شرکت "آینده سازان کهکشان نرم افزار"



شاخص بیشترین حجم قرارداد منعقد شده

تقدیر ویژه از شرکت "دیده پرداز صبا" تقدیر ویژه



ثبت پتنت بین المللی

شرکت "حکیمان شرق"



کسب جایزه بین المللی

شرکت "فراتک" به دلیل کسب جایزه ASPA AWARD برای دستاوردهای ویژه



تعداد فناوری تجاری شده

در میان موسسات دانش محور مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، از شرکتهای "فرآیند پژوه کیمیا" به عنوان تقدیر ویژه و از شرکت "نانو واحد صنعت پرشیا" با عنوان برتر تقدیر به عمل آمد.



شاخص میزان سرمایه گذاری در اراضی پارک علم و فناوری استان اصفهان

شرکت "کاراپالایه" عنوان برتر را به خود اختصاص داد.



شاخص فروش دانش فنی و جذب سرمایه گذار

شرکت "مجتمع فناوریهای نوین فدک" و شرکت "کارنو صنعت طوبی" به ترتیب عنوان برتر و ویژه را دریافت کردند.



در این مراسم همچنین شرکت‌ "نانو واحد صنعت پرشیا"، "فرایند پژوه کیمیا" و "مهندسی کاشفان نیل فام" در گروه شرکتهای کمتر از یک سال استقرار در مراکز رشد واحدهای فناوری شهرک، رتبه اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.



همچنین شرکتهای "سامانه ساز دلفین آپادانا"، "خدمات مهندسی پیشرو کنترل سپاهان" و "اندیشه محور گستر اصفهان" حائز رتبه های اول تا سوم در گروه شرکتهای دانش بنیان برتر در مراکز رشد جامع و فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان شدند.



در گروه شرکتهای برتر بیش از دو سال استقرار در مراکز رشد شهرک، شرکتهای "صنایع پالایش پروشات پالاد"، "سخت افزاری ونرم افزاری راه سبز چهلستون" و "کارا پژوهش پارس" رتبه های اول، دوم و سوم را از آن خود کردند.



در ارزیابی سالانه شرکت‌های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری استان اصفهان- شیخ بهایی، شرکت‌های کاراپالایه، سفیر سبز اصفهان و پیشتازان نوآوری در توسعه به ترتیب جایگاه اول، دوم و سوم، به آنها تعلق گرفت.