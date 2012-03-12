نباید به گزارش های اطلاعاتی درباره ایران اعتنا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، هنری کیسینجر که با سی ان ان. گفتگو می کرد، افزود: آمریکا باید فرض کند که ایران به دنبال تسلیحات اتمی است و در این باره نباید به گزارش سازمان های اطلاعاتی ،که نظامی بودن برنامه هسته ای ایران را تائید نمی کنند، توجه داشته باشد.

کیسینجر 88 ساله گفت: من از این گزارش‌هایی که می گویند هنوز سازمان های اطلاعاتی نتوانسته ای ثابت کنند که برنامه هسته ای ایران ابعاد نظامی دارد یا خیر راضی نیستم و به نظر من آمریکا باید فرض کند که ایران فعالانه خود را آماده ساخت تسلیحات هسته ای می کند و معتقدم که این موضوع نباید محل اختلاف باشد.

وی همچنین گفت: اگر تهدید ایران مسلح به تسلیحات هسته ای بسیار خطرناک است، در آن صورت اسرائیل نیاز دارد تا در آینده نزدیک اقدام به حمله کند.

اظهارات کیسینجر در واقع در واکنش به برآورد 16 سازمان اطلاعاتی آمریکاست که در سال 2007 منتشر شد و در سال 2011 نیز بار دیگر مورد تائید قرار گرفت.

در این گزارش عنوان شده است که ایران به دنبال برنامه نظامی در حوزه هسته ای نیست و این سازمان ها هیچ سند و مدرکی که نشان دهد مواد هسته ای موجود در ایران به سوی استفاده نظامی منحرف شده، ندارند.