  1. بین الملل
  2. سایر
۲۲ اسفند ۱۳۹۰، ۹:۴۱

کیسینجر:

نباید به گزارش های اطلاعاتی درباره ایران اعتنا کرد

نباید به گزارش های اطلاعاتی درباره ایران اعتنا کرد

وزیر خارجه اسبق آمریکا بر این باور است که کشورش نباید به گزارش های سازمان های اطلاعاتی در باره نبود ابعاد نظامی در برنامه هسته ای ایران اعتنا کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، هنری کیسینجر که با سی ان ان. گفتگو می کرد، افزود: آمریکا باید فرض کند که ایران به دنبال تسلیحات اتمی است و در این باره نباید به گزارش سازمان های اطلاعاتی ،که نظامی بودن برنامه هسته ای ایران را تائید نمی کنند، توجه داشته باشد.

کیسینجر 88 ساله گفت: من از این گزارش‌هایی که می گویند هنوز سازمان های اطلاعاتی نتوانسته ای ثابت کنند که برنامه هسته ای ایران ابعاد نظامی دارد یا خیر راضی نیستم و به نظر من آمریکا باید فرض کند که ایران فعالانه خود را آماده ساخت تسلیحات هسته ای می کند و معتقدم که این موضوع نباید محل اختلاف باشد.

وی همچنین گفت: اگر تهدید ایران مسلح به تسلیحات هسته ای بسیار خطرناک است، در آن صورت اسرائیل نیاز دارد تا در آینده نزدیک اقدام به حمله کند.

اظهارات کیسینجر در واقع در واکنش به برآورد 16 سازمان اطلاعاتی آمریکاست که در سال 2007 منتشر شد و در سال 2011 نیز بار دیگر مورد تائید قرار گرفت.

در این گزارش عنوان شده است که ایران به دنبال برنامه نظامی در حوزه هسته ای نیست و این سازمان ها هیچ سند و مدرکی که نشان دهد مواد هسته ای موجود در ایران به سوی استفاده نظامی منحرف شده، ندارند.

کد مطلب 1557888

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها