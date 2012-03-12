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۲۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۳۵

سلامتی:

320 هزار واحد دامی از جنگلهای گلستان خارج شد

320 هزار واحد دامی از جنگلهای گلستان خارج شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل منابع طبیعی گلستان گفت: تاکنون 320 هزار واحد دامی از عرصه های جنگلی استان خارج شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید سلامتی صبح دوشنبه در گردهمایی بزرگ منابع طبیعی بسیج سازندگی و همیاران طبیعت، ‌اهداف سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور را حفاظت، احیاء و توسعه عنوان کرد.

وی اظهار داشت: مهمترین وظیفه اصلی این سازمان حفاظت از انفال الهی است.

سلامتی گفت: در استان 452 هزار هکتار جنگل داریم که 70 درصد اراضی ملی است.

مدیرکل منابع طبیعی گلستان بیان داشت: طرحهای حفاظتی در قالب طرح‌های جنگلداری و مچموعه عملیات مدیریت جنگل در حال اجرا است.

وی عنوان کرد: در این راستا چهار طرح جنگلداری توسط سپاه استان و هفت طرح تعاونی جنگل نشین که اعضاء و مدیریت آن برعهده روستاییان عضو تعاونی بوده، درحال اجراست.
 
وی افزود: تاکنون 74 هزار هکتار جنگلکاری صورت گرفت و 862 هزارهکتار مرتع را در قالب طرح‌های مرتعداری در حال انجام کار داریم و طرح‌های آبخیزداری در کنترل سیل را در حال انجام داریم که بیشترین همکاری منابع طبیعی با سپاه استان و استفاده از نیروهای بسیجی انجام می شود.
 
سرداربابایی فرمانده سپاه نینوای گلستان نیز با توجه به بیانات مقام معظم رهبری که غرس نهال از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، گفت: نگاه ما به منابع طبیعی باید به نوعی باشد که هرگونه تخریب و تجاوز را پیشگیری کنیم.
کد مطلب 1557892

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