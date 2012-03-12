"سرآلکس فرگوسن" از صدرنشینی لیگ برتر غافلگیر شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال منچستریونایتد یکشنبه شب با نتیجه 2 بر صفر در ورزشگاه اولدترافورد مقابل وست‌بروم به برتری رسید و با توجه به شکست یک بر صفر منچسترسیتی مقابل سوانزی، به صدر جدول رده بندی رقابت های لیگ برتر صعود کرد.

"سرآلکس فرگوسن" در گفتگو با "ام یو تی وی" اظهار داشت: این پاداشی بود که شاید انتظارش را نداشتیم. در این مقطع از فصل، امتیازات می پرد و شما باید مراقب باشید همانگونه که رقبایتان امتیاز از دست می دهند، امتیاز از دست ندهید.

وی افزود: برای من در حال حاضر در صدر بودن اهمیتی ندارد. البته از اینکه اینجا هستیم خوشحالم چراکه تا همین چند هفته قبل، ما هفت امتیاز کمتر از سیتی داشتیم و اکنون یک امتیاز بالاتر هستیم.

سرمربی منچستریونایتد در پایان گفت: ما هشت امتیاز نسبت به رقیبمان عملکرد بهتری داشته ایم و این اعتباری است که به بازیکنان تیم ما بازمی گردد چراکه همه می دانند چقدر بازیکن مصدوم داشته ایم.