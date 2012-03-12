هندسه جدیدی از گروههای سیاسی بعد از انتخابات 12 اسفند شکل گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد علیرضا بیگی شامگاه یکشنبه در نشست شورای اداری آذربایجان شرقی گفت: انتخابات مجلس نهم حاوی پیامهای فراوانی برای ساکنان کشور و خارج نشینان بود ولی بیش از همه یک هندسه جدیدی از گروههای سیاسی شکل گرفت که محور آن اراده مردم است.

وی با تاکید بر اینکه باید قدردان مردم فهیم و بصیر ایران بود، افزود: در این میان، یکبار دیگر دولت قابلیت و کارایی خود را در برگزاری انتخابات قانونمند به معرض نمایش گذاشت و همه کسانی که چند ماه قبل، از دخالت دولت در نتیجه انتخابات و آنچه مهندسی انتخابات می نامیدند، صحبت می کردند دیدند که نتیجه این انتخابات، چیزی جز خواست مردم نبود.

رئیس شورای تامین آذربایجان شرقی، مردم را پیروز واقعی انتخابات مجلس نهم دانست و اضافه کرد: تصمیم گیران بین المللی و مجامع جهانی نیز با دیدن این حضور مقتدرانه، هم اکنون تسلیم واقعیت ها شده اند و به عنوان مثال در خصوص برنامه صلح آمیز هسته ای کشورمان، خواستار از سر گیری مذاکرات شده اند.

وی تاکید کرد: مردم ایران با حضور حماسی خود جایگاه کشورمان در دنیا را ارتقا دادند و به پاس همین عزت، اکنون لحن دنیا در گفتگو با ایران تغییر یافته است.ا

ستاندار آذربایجان شرقی مجلس نهم را مجلسی برآمده از خواست و اراده مردم دانست و گفت: این مجلس برخلاف مجلس هشتم، تعامل بیشتری با دولت خواهد داشت و فرایند توسعه کشورمان به واسطه همین تعامل تنگاتنگ سرعت خواهد گرفت.

بیگی در ادامه اجرای گام دوم هدفمندی یارانه ها را نزدیک خواند و افزود: در مدتی که تا آغاز اجرای مرحله دوم باقیمانده است باید افکار عمومی را متوجه اهمیت موضوع کرد که این اتفاق به خوبی انجام می شود.وی پیش نیاز اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها را انصراف 10 میلیونی از اقشار مختلف کشورمان از دریافت یارانه نقدی بیان کرد و افزود: در حالی که دولت مطابق موازین قانون می توانسته است راه های دیگری اتخاذ و اجرا کند اما بنا را بر رفتار کریمانه خودانصرافی افراد قرار داده و مطمئناً اقشار حائز شرایط دولت را در این مسیر کمک خواهند کرد.

استاندار آذربایجان شرقی، اظهار داشت: تلاش می شود قانون هدفمندی یارانه ها به طور کامل در طول خدمت دولت دهم به سرانجام برسد تا هیچ تکلیفی از این حیث برای دولت آینده باقی نماند.

وی همچنین به تحقق 102 درصدی اشتغال زایی آذربایجان شرقی طی سال جاری اشاره و تصریح کرد: آذربایجان شرقی در زمینه اشتغال زایی کارنامه بسیار روشن و درخشانی دارد و سعی می شود با استفاده بهینه از ظرفیت بسیج، نهضت اشتغال بیش از گذشته به حوزه های گردشگری و کشاورزی هم تسری یابد.