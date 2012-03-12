میلان صدرنشین بلامنازع سری آ/ یوونتوس باز هم متوقف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، میلان در حضور بیش از 53 هزار تماشاگر ورزشگاه سن سیرو موفق شد با نتیجه 2 بر صفر میهمان خود لچه را از پیش رو بردارد. در این دیدار ابتدا "آنتونیو نوچرینو" در دقیقه 7 و سپس "زلاتان ایبراهیموویچ" در دقیقه 65 برای شاگردان "ماسیمیلیانو الگری" گلزنی کردند.

این در حالی بود که یوونتوس در زمین جنوا به نتیجه ای بهتر از تساوی بدون گل دست نیافت. اکنون دیگر تعداد بازی های یووه با میلان هم برابر شده و این تیم با این تساوی اکنون 4 امتیاز با میلان در صدرنشین فاصله دارد. در دیگر دیدارهای این هفته نتایج زیر بدست آمد:

* میلان 2 – لچه صفر

گل‌ها: آنتونیو نوچرینو (7)، زلاتان ایبراهیموویچ (65)

* آتالانتا یک – پارما یک

گل‌ها: توماس مانفردینی (5) برای آتالانتا و گابریل پالتا (55) برای پارما

* جنوا صفر – یوونتوس صفر

* کاتانیا یک – فیورنتینا صفر

گل: فرانچسکو لودی (58)

* چزنا صفر – سیه نا 2

گل‌ها: فرانچسکو برینتزا (75)، اریون بوگدانی (81)

* لاتزیو یک – بولونیا 3

گل‌ها: متئو روبین (55، گل به خودی) برای لاتزیو و دانیله پارتانووا (11)، السااندرو دیامانتی (28)، رنه کرین (60) برای بولونیا

اخراج: فرانسلینو دا سیلوا (43) و آلوارو گونزالس (58) از لاتزیو

* نوارا یک – اودینزه صفر

گل: جدو کاپوچو نوس (16)

جدول رده بندی:

1- میلان 57 امتیاز

2- یوونتوس 53 امتیاز

3- لاتزیو 48 امتیاز

4- ناپولی 46 امتیاز

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18- لچه 25 امتیاز

19- نوارا 20 امتیاز

20- چزنا 17 امتیاز