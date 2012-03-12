ایران :

مجلس جلوی افزایش یارانه نقدی را گرفت

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیس جمهور: دولت حقوق کارمندان را 15 درصد افزایش می‌دهد

دومین جلسه دادگاه فساد بانکی در غیاب جهرمی و خاوری

تفاهم:

رهبر معظم انقلاب در جشن نیکوکاری مشارکت کردند

سخنگوی دستگاه قضایی نرخ دیه سال 91 را اعلام کرد؛ 94 میلیون و 500 هزار تومان

با تصویب مجلس قطعی شد؛ تعویق فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها تا تیرماه 91



تهران امروز:

اختلاف درباره طرح سوال از احمدی‌نژاد؛ 7 نماینده با ارایه پیشنهادی خواستار دعوت از رئیس جمهور و گفتگوی او با مجلسیان شدند

خودرو رسماً گران شد

مجلس به دادخواهی برخاست؛ تذکر به دولت برای عودت پول بانک‌ها



جام جم :

نوسانات ارز،‌ گردشگری داخلی را رونق داد

سایت وزارت ورزش خبر داد؛ احتمال تجدید انتخابات فدراسیون فوتبال

7 نماینده مجلس مطرح کردند؛ پیشنهاد گفتگو به جای سوال از رئیس جمهور



جوان:

شمال و جنوب به اعتراضات شرق پیوستند؛ شعله بیداری در دانشگاه‌های عربستان

دست کم 20 کشته و ده ها مجروح بر جا ماند؛ حمام خون سرباز آمریکایی با کشتن ده‌ها افغانی

وکیل آریا: نمی‌خواهم مال نامشروع وارد زندگی‌ام شود



حمایت:

سه روز مانده به حضور احمدی‌نژاد در مجلس برای پاسخگویی به نمایندگان، پیشنهاد شد؛ گفتگو به جای سوال

با حضور وزیر دادگستری در استان البرز صورت گرفت؛ آزادی 76 زندانی جرایم غیرعمد

رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرد: بیمه و حقوق کارگری در صدر شکایات

خراسان:

در دومین جلسه دادگاه فساد بزرگ مالی عنوان شد؛ اعترافات جدید متهمان درباره رشوه‌های نجومی سلطان رشوه

مجلس اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها را تا تیرماه به تعویق انداخت

احمدی‌نژاد وکیل مستعفی متهم ردیف اول پرونده فساد بزرگ را عضو هیئت نظارت بر قانون اساسی کرده بود

دنیای اقتصاد:

رشد 40 درصدی دیه در سال 91

پیامک یارانه ارسال شد: منصرف شوید‍!

ورود دادگاه به جزئیات پرونده فساد بزرگ



شرق:

توافق روسیه و اعراب درباره سوریه

چهارشنبه احمدی‌نژاد به مجلس می‌رود؟ "نامه" علیه "سوال"

مصوبه مجلس موجب شد؛ تعویق فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها تا تیر 91



فرهیختگان:

بشار اسد در دیدار با کوفی عنان: دمشق از تلاش‌های صادقانه استقبال می‌کند

غزه در آتش و خون

لاریجانی: مجلس هشتم پرخاشگر نبود



قدس:

متهم ردیف دوم پرونده اختلاس بزرگ تشریح کرد؛ ماجرای کیف‌های 200 میلیونی و "سلطان رشوه"

رئیس جمهور در جمع البرز نشینان: بیکاری تا پایان دولت دهم ریشه کن می‌شود

کمک 200 میلیون ریالی مقام معظم رهبری به خانواده‌های نیازمند



کیهان:

در جلسه دوم دادگاه مطرح شد؛ رشوه‌های میلیاردی در کیف متهمان فساد بانکی

مجلس برای فروردین و اردیبهشت 91 به دولت تنخواه داد

سفیر آمریکا در پی گسترش اعتراض‌ها از قاهره فرار کرد



گسترش:

سالی بی‌دغدغه برای خریداران شب عید؛ عرضه کالاهای اساسی زیر قیمت بازار

رئیس جمهور در جمع مردم کرج: دولت برای استقرار عدالت تا آخر کنار ملت خواهد ایستاد

برای دومین سال متوالی؛ شرکت فولاد مبارکه اصفهان موفق به دریافت گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان شد



ملت ما:

قولی که احمدی‌نژاد داد: ریشه کنی بیکاری تا سال 92

قیمت خودرو 6 درصد گران شد؛ تخت گاز قیمت‌ها در شب عید

دومین جلسه دادگاه فساد سه هزار میلیاردی برگزار شد؛ سلطان رشوه طفره رفت



همشهری:

رونمایی از رشوه‌های میلیاردی جدید

مهر تایید وزارت صنعت بر افزایش خودروهای داخلی

پایانه مسافربری از میدان آزادی می‌رود

