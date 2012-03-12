درآمد شهرداری ساری در روزهای پایانی سال رونق گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی حجازی شامگاه یکشنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر ساری در صحن شورا افزود: در روزهای پایانی سال امیدواریم شهروندان ساروی با پرداخت عوارض سالیانه، بر افزایش درآمدی شهرداری مرکز استان بیافزایند.

وی اظهار داشت: 50 درصد عملکرد بهمن ماه شهرداری به حساب پیمانکاران واریز شده است.

شهردار ساری با اشاره به اینکه حقوق پرسنل شهرداری ساری مربوط به ماه اسفند در هفدهم اسفندماه پرداخت شده است، تصریح کرد: برای اجرای برخی پروژه های سطح شهر نسبت به فروش اوراق مشارکت اقدام کردیم.

حجازی با بیان اینکه با گشایش اوراق مشارکت در شهرداری ساری، اجرای پروژه خیام ساری آغاز می شود، یادآور شد: تخریب و آزادسازی کامل 26 متری میدان راه آهن تا ابتدای بلوار عسگری محمدیان تا پایان هفته صورت می گیرد.

وی با اعلام اینکه کمیسیون های ماده صد منطقه سه شهرداری ساری برای برخورد با تخلفات ساختمانی را فعال کردیم، افزود: به دلیل رکود ساخت و ساز در سطح شهر، هیچ پرونده ای مرتبط با ماده صد در نواحی یک و دو شهرداری ساری نداریم.

شهردار ساری با بیان اینکه نقشه ها و برآورد اعتباری پروژه ذغالچال را مهیا کردیم، اظهار داشت: در صورت مصوبه شورا نسبت به اجرای این پروژه از اوایل سال آینده اقدام خواهیم کرد.

وی از آسفالت کامل برخی خیابانهای شهر ساری نظیر کوچه نینوا در خیابان جام جم و کمربندی غربی خبر داد و گفت: شهرداری قصد دارد با مساعد شدن وضعیت جوی، تمامی خیابانهای سطح شهر را تا قبل از پایان ال 90 ترمیم و روکش آسفالت کند.

شهردار ساری نیز از انجام مذاکرات با مدیر کل زندانهای مازندران برای خروج سریعتر زندانیان از محل فعلی به مکان در دست احداث اداره کل زندانها خبر داد و گفت: این اداره کل متعهد شد در نیمه اول سال 91 به طور کامل از محل فعلی زندان ساری عزیمت کند.

فرامرز نقیبی، رئیس شورای اسلامی شهر ساری با تاکید بر توجه بیشتر اعضای شورا و شهروندان به حمایت تیم های ورزشی فعال مرکز استان، اظهار داشت: در صورت عدم حمایت از تیم لیگ برتری صنعت ساری این تیم به دلیل مشکلات مالی به رده های پایین تر تنزل پیدا خواهد کرد.

وی با بیان اینکه اعضای شورا نسبت به کمک بخشی از اعتبارات حوزه ورزش شورا به تیم صنعت ساری اهتمام کنند، افزود: شهرداری و شورای شهر از تیم های فعال شهر حمایت خواهند کرد.

نقیبی با اشاره به اینکه برای یک بازی صنعت ساری چندین هزار علاقه مند مشتاق حضور می یابند، افزود: باید از این فرصت های بکر برای جوانان استفاده بهینه کرد.

شهر ساری، مرکز مازندران بیش از 450 هزار نفر جمعیت دارد.