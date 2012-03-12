36 هزار فرصت شغلی در اردبیل ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین صابری قبل از ظهر دوشنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری عنوان کرد: از 51 هزار و 700 تعهد اشتغالزایی استان اردبیل71 درصد از تعهد در طول 11 ماهه سالجاری در استان تحقق یافته است.

به گفته وی این فرصت های شغلی در زمینه های مختلف مسکن ، صنایع دستی ، کشاورزی و بازرگانی بوده است .

استاندار اردبیل از تمامی بانکهای عامل خواست تا پایان فروردین ماه سال 91 نسبت به ارایه تسهیلات تعهدی خود برای ایجاد کسب و مشاغل خانگی را تحقق بخشیده ومتقاضیان واجد الشرایط لازم را از این تسهیلات اعطایی بهره مند کنند.

صابری تصریح کرد: با پرداخت به موقع تسهیلات مشاغل خانگی به متقاضیان به ویژه در مناطق محروم و روستایی می توان از بسیاری از مشکلات ناشی از بیکاری جلوگیری کرد.

وی با بیان اینکه جمعیت های روستایی با هدف یافتن شغل پایدار به شهرها مهاجرت می کنند عنوان کرد: کاهش مشکلات ناشی از مهاجرت روستاها به شهر با ایجاد شغل پایدار در مناطق محروم امکان پذیر است و مشکلات شهرها نیز بدین طریق حدود 70 درصد کاهش می یابد.

به گفته رئیس کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان سند اشتغال استان توسط کارشناسان خبره ادارات و ارگانهای ذی ربط تهیه و تنظیم شده و بدون هیچ پرداخت حق الزحمه ای به تصویب رسیده است.

صابری افزود: دبیرخانه کارگروه اشتغال باید بعد از اصلاحات و تغییرات جزیی در سند اشتغال استان جهت اجراء به دستگاه های اجرایی استان ابلاغ کند.

در این جلسه مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با اشاره به تحقق 5/71 درصدی تعهد اشتغال استان تا پایان بهمن ماه امسال اعلام کرد: بانک رفاه 20 درصد تحقق در پرداخت تسهیلات، بانک ملت 5/17 درصد، بانک مسکن 5/18 درصد، بانک تجارت 32درصد، بانک سپه 48 درصد، بانک کشاورزی 51 درصد و پست بانک 8 درصد از سهمیه تعهد شده برای تسهیلات مشاغل خانگی را پرداخت کرده اند.

حسین منوری با بیان اینکه مجموعا 32 درصد از سهمیه تعهد پرداخت تسهیلات اشتغال خانگی از سوی بانک های عامل در سطح استان پرداخت شده است افزود: هنوز 68 درصد از پرداختی ها مانده است.