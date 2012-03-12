افزایش 9 درصدی مشارکت مردم آذربایجان شرقی در انتخابات مجلس نهم

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز آژیده در نشست شورای اداری آذربایجان شرقی گفت: مردم آذربایجان شرقی در مقایسه با انتخابات دور هشتم مجلس 9 درصد بیشتر مشارکت داشته اند.

وی افزود: بیشترین مشارکت در بین حوزه های انتخابیه آذربایجان شرقی متعلق به حوزه انتخابیه ورزقان با 102.6 درصد بود و حوزه های انتخابیه بناب و بستان آباد به ترتیب با 93.6 و 90.1 در جایگاههای دوم و سوم قرار گرفتند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار آذربایجان شرقی اضافه کرد: بیشترین افزایش مشارکت مردمی در انتخابات مجلس نهم نسبت به انتخابات دور نهم مجلس در حوزه انتخابیه بستان آباد با رقمی معادل 18.1 درصد ثبت شد.

به گفته وی، افزایش مشارکت مردمی در شهرستان تبریز طی انتخابات جاری در مقایسه با انتخابات مجلس هشتم، بیش از 21 درصد بوده است.

آژیده با بیان اینکه انتخابات مجلس نهم در آذربایجان شرقی بدون هیچ مشکلی برگزار شد، تصریح کرد: ستاد انتخابات آذربایجان شرقی تمام تلاش خود را بکار گرفت تا شفاف ترین انتخابات استان برگزار شود و همین امر محقق شد.

وی با اشاره به برگزاری برنامه سرنوشت ساز انتخابات در دورترین نقاط روستایی آذربایجان شرقی به رغم حاکم بودن شرایط نامساعد جوی، از عاملان برگزاری انتخابات در چنین شرایطی قدردانی کرد.

در این مراسم، تعدادی از عوامل یک شعبه اخذ رای در شهرستان چاراویماق که در روز انتخابات، گرفتار کولاک و برف شدید شده و سختی فراوانی تحمل کرده بودند، مورد تجلیل قرار گرفتند.