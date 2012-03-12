منتخبان مردم برای رفع مشکلات مردم تلاش کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین ابوترابی شامگاه یکشنبه در جلسه نظارت ستادی از فعالیت های اجرایی بسیج اصناف الهادی شاهرود با تشکر از حضور چشمگیر و با بصیرت مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی، گفت: یکی از مهمترین راه های تشکر از مردم حل مشکلات آنهاست و نمایندگان و دولت باید تلاش کنند تا مشکلات مردم حل شود.

فرمانده سپاه شاهرود با اشاره به سخنان اخیر رئیس جمهور آمریکا گفت: حضور با بصیرت مردم در انتخابات باعث شد معادلات جهانی به هم بخورد و جبهه استکبار دچار دلهره شود و سخنان چند روز اخیر رئیس جمهور آمریکا تایید کننده این امر است.

ابوترابی همچنین افزود: همه جهان می دانند که ملت ایران، ملتی شجاع و با بصیرت هستند و برای همین هم الگویی برای کشورهای آزادیخواه جهان شده اند.

وی در پایان با اشاره به مفید بودن نظارت های ستادی از رده ها گفت: در این نظارت ها مشکلات حوزه ها شناسایی و برطرف می شود و عملکرد رده ها ارزیابی شده و موانع با مشورت رفع خواهد شد.