راهیان نور دریایی راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی فضلی شامگاه دیروز یکشنبه در نشست شورای اداری آذربایجان شرقی گفت: برای نخستین بار، راهیان نور وارد عرصه دریا هم می شود که باعث خواهد شد شرکت کنندگان، هرچه بیشتر با مجاهدت دریادلان هشت سال دفاع مقدس آشنا شوند.

به گفته وی، این ایتکار که به صورت غیررسمی از سال قبل آغاز شده بود، با همکاری نیروی دریایی ارتش و سپاه به صورت گسترده در سال جاری تحقق خواهد یافت.

جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین، با ابراز خرسندی از روند صعودی استقبال از زیارت مناطق عملیاتی جنوب و غرب کشور، افزود: سال گذشته دو میلیون و 930 هزار و 476 نفر در قالب کاروان های راهیان نور از مناطق عملیاتی دیدن کردند که امسال این تعداد افزایش خواهد یافت.

سردار فضلی، گفت: از مجموع بازدیدکنندگان از مناطق عملیاتی، فقط 16 هزار استاد دانشگاه و حوزه توفیق حضور در کربلاهای ایران را یافته بودند که رقم قابل توجهی است.