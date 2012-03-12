تراکتورسازی - سپاهان؛ حمله آتشین برای فرو ریختن دژ زرد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و هفتم رقابتهای لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور امروز (دوشنبه) با انجام دو دیدار باقی مانده به پایان می رسد و طی آن در حساس ترین بازی هفته، تراکتورسازی و سپاهان تیمهای سوم و اول جدول رده بندی رو در روی یکدیگر قرار می گیرند.

این دیدار ابتدا بواسطه جایگاه دو تیم در جدول، حکم یک بازی به اصطلاح شش امتیازی را برای هر دو طرف دارد و تیم پیروز در این مسابقه مهم، می تواند شانس بیشتری برای کسب عنوان قهرمانی در پایان فصل داشته باشد.

تراکتورسازی تبریز که تا کنون اولین و آخرین پیروزی اش در تاریخ لیگ برتر برابر سپاهان به 10 سال پیش باز می گردد، در این بازی با انگیزه کاهش فاصله شش امتیازی خود با تیم اصفهانی و همچنین شکستن طلسم نباختن سپاهان پای به میدان نبرد خواهد گذاشت و از اینرو پیش بینی می شود که تیم متحول شده تبریزی در این دیدار از شانس بیشتری برای کسب حداکثر امتیاز برخوردار باشد.

از سویی، تیم تراکتورسازی در بازی روز دوشنبه خود به احتمال فراوان بار دیگر شاهد حضور یکصدهزار نفری هواداران خود در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز خواهد بود و به واقع باید به این نکته نیز اذعان کرد که حضور پرشمار هواداران پرشور در این دیدار سبب خواهد شد تا بطور طبیعی تیم میزبان بهتر و راحت تر از میهمان خود بازی کند و به همین دلیل است که سرخپوشان تبریز شانس خود را بیشتر از زردهای اصفهان می دانند.

اما حضور امیر قلعه نویی در راس کادر فنی تیم تراکتورسازی و تقابل وی با تیم سپاهان، یکی دیگر از نکات جالب این مسابقه حساس خواهد بود.

اگرچه قلعه نویی در بازی رفت دو تیم در اصفهان چنین روزی را تجربه کرد اما این بار قضیه نسبت به نیم فصل اول متفاوت است و پرواضح است که سرمربی تراکتورسازان در این بازی هرگز دوست ندارد که تیمش همانند دور رفت نتیجه بگیرد؛ چرا که وی به این امر واقف است که اکنون نوبت امتیاز گیری از تیم رقیب است و صرفنظر از بحث انتقام گیری، برای رسیدن به صدر جدول و یا حتی رده دوم که برابر با کسب سهمیه آسیایی است، نباید به هیچ تیمی رحم کرد.

اما برد تراکتورسازان در این بازی به دلیل اینکه تیم استقلال در بازی روز شنبه اش برابر راه آهن دو بر دو متوقف شد، می تواند آنها را هر چند با یک بازی بیشتر نسبت به آبی ها اما به رده دوم برساند و اینجاست که ارزش امتیازات پیکار با سپاهان برای تیم تبریزی دو چندان می شود.

اما در سوی مقابل، سپاهان تیمی است که در فصل جاری اگرچه یکی، دو بار دچار حواشی و به تبع آن تغییر در کادر فنی خود شد اما این تیم به شکلی آرام و به اصطلاح خزنده از میانه های جدول به سمت بالا حرکت کرد و در شرایطی که چهار تیم استقلال، تراکتورسازی، نفت تهران و صبا در اکثر هفته ها تمرکز خود را معطوف به نتایج یکدیگر کرده و در بالای جدول رقابت سختی با هم داشتند، این تیم اصفهانی با حرکت کردن در سایه به یکباره سر از صدر جدول ر آورد و آن زمان بود که دیگر مدعیان متوجه حضور تیم سپاهان در بالای جدول شدند.

البته برخی ها از همان ابتدای فصل که زردهای اصفهان حال و روز چندان خوشی نداشتند، امیدوار به موفقیت این تیم بودند اما شاید کمتر کسی فکر می کرد که در میان نبرد مربع قدرت در بالای جدول، تیمی از میانه میدان در فاصله 10 هفته مانده به پایان لیگ به صدر جدول تکیه بزند.

اما تیم سپاهان در دیدار روز دوشنبه در خانه تراکتورسازی امیدوار است تا با کسب نتیجه ای خوب راهی اصفهان شده و اختلاف امتیاز خود را با جدی ترین تعقیب کننده اش به عدد 9 افزایش دهد.

همانطور که این سه امتیاز برای تراکتورسازان حکم شش امتیاز را دارد، برای تیم سپاهان نیز چنین ارزشی دارد و برد شاگردان کرانچار در تبریز، تا حدودی خیال آنها را از بابت تیم تراکتورسازی راحت خواهد کرد.

با نگاهی به تعداد گلهای زده و خورده دو تیم، آماری جالب توجه به دست می آید. بر این اساس تیم تراکتورسازی با زدن 46 گل، خط حمله آتشین خود را به رخ حریف می کشد و در سویی دیگر، تیم سپاهان که مقابل نامش فقط 19 گل خورده وجود دارد، نشان می دهد که خط دفاعی اش همانند دژ مستحکمی عمل کرده است.

همین مصاف بهترین خط حمله با بهترین خط دفاع نیز می تواند بر زیبایی های بازی ظهر دوشنبه ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز بیفزاید.

تاریخ 11 ساله مسابقات لیگ برتر اما حکایت از برتری زردپوشان سپاهان در پیکار با حریف تبریزی این تیم دارد.

طبق آمار هفت بازی دو تیم، سپاهان چهار بار پیروز بوده و تراکتورسازی فقط یک بار موفق به شکست حریف خود شده است که آن یک بار نیز به 10 سال پیش و اولین دوره مسابقات لیگ برتر بر می گردد که سرخپوسان توانستند در اصفهان میزبان خود را با یک شکست دهند.

آخرین دیدار دو تیم به میزبانی تراکتورسازی مربوط به بازی برگشت دو تیم در فصل گذشته می شود که تیم تبریزی به سرمربیگری فراز کمالوند برابر سپاهان تحت هدایت فنی امیر قلعه نویی سه بر یک باخت اما آخرین مصاف دو تیم نیز به بازی رفت در اصفهان ارتباط دارد که در آن بازی علیرغم نمایش خوب تراکتورسازان و البته گل مردودی که سپاهان زد، تیم میزبان دو بر یک پیروز شد.

با این اوصاف باید منتظر ماند و دید که هشتمین نبرد دو تیم قدرتمند فوتبال کشور در نهایت به برتری کدامیک خواهد انجامید.

دیدار تیمهای تراکتورسازی تبریز و سپاهان اصفهان از چارچوب بازی های هفته بیست و هشتم لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور از ساعت 15 روز دوشنبه در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز برگزار خواهد شد.

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گزارش از محمود نصیرپور