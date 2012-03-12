حریف پرسپولیس فینالیست شد/ شکست یاران خلعتبری مقابل الاهلی

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال جام اتصالات باشگاه‌های امارات یکشنبه شب با برگزاری دو بازی پیگیری شد که طی آن تیم‌های الشباب و الاهلی مقابل حریفان خود به برتری رسیده و جواز حضور در دیدار نهایی این رقابت‌ها را بدست آوردند.

الجزیره که در گروه A مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا با تیم‌های استقلال ایران، الریان قطر و نسف قارشی ازبکستان همگروه است، یکشنبه شب در چارچوب مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال جام اتصالات امارات در ورزشگاه "محمد بن زاید" ابوظبی به مصاف الشباب رفت و با چهار گل تن به شکست داد.

برای الشباب در این بازی کارلوس ویلانویا (4)، جوسیل فریرا داسیلوا (30 - پنالتی و 41 - پنالتی) و عادل عبدالله عباس عبدالله (82) گل زدند. این نتیجه در حالی رقم خورد که تیم الجزیره میزبان از دقیقه 40 به دنبال اخراج جمعه عبدالله با یک بازیکن کمتر به بازی ادامه می‌داد. الشباب از تیم‌های هم‌گروه پرسپولیس در گروه D مسابقات لیگ قهرمانان آسیاست که در آن تیم‌های الهلال عربستان و الغرافه قطر نیز حضور دارند.

دیشب در دیگر دیدار مرحله نیمه نهایی چهارمین دوره مسابقات فوتبال جام اتصالات امارات تیم الاهلی در ورزشگاه "راشد" دبی به مصاف الوصل رفت و موفق شد یاران خلعتبری را با شکست یک بر صفر بدرقه کند. تنها گل تیم الاهلی را فیصل خلیل در دقیقه 61 وارد دروازه الوصل کرد.

بدین ترتیب تیم‌های الشباب و الاهلی دیدار نهایی چهارمین دوره مسابقات فوتبال جام اتصالات امارات را روز شنبه 26 مارس 2012 (6 فروردین 1390) برگزار خواهند کرد.