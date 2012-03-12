ادارات اردبیل در ایجاد فضای شاد برای مسافران نوروزی تلاش کنند

به گزارش خبرنگار مهر، عباس دست باز قبل از ظهر دوشنبه در جلسه کارگروه امور بانوان و خانواده خواستار ارتقاء احساس امنیت، آسودگی و تعلق خاطر مسافران در مسیرها و راههای مواصلاتی، اماکن عمومی و مراکز فرهنگی و تفریحی و رفاهی در ایام تعطیلات نوروز شد.

وی تصریح کرد: برای تأمین امنیت اماکن مسکونی و محلهای کسب و کار مردم در ایام تعطیلات نوروزی باید از طریق مبادی ذیربط مراقبت های ویژه انتظامی و امنیتی صورت گیرد.

دست باز اهمیت کنترل و تنظیم بازار و اعمال نظارت های لازم در زمینه قیمت و کیفیت کالاها را مهم ارزیابی کرد و افزود: بازرسی و اعمال نظارتهای مستمر بر مراکز بین راهی و اقامتی و عرضه مواد غذایی بیش از پیش ضروری است.

مراکز شبانه روز ی راهنمایی مسافران ایجاد شود

معاون سیاسی امنیتی استاندار اردبیل از مدیران دستگاه های اجرایی دخیل خواست تا نسبت به استقرار مراکز شبانه روزی اطلاع رسانی برای راهنمایی مسافران نوروزی و همچنین برقراری ترافیک روان در جاده ها و مسیرهای منتهی به مراکز فرهنگی، تفریحی برای آسایش و آرامش مسافران و گردشگران توجه ویژه داشته باشند.

وی با اشاره به وضیعت راه ارتباطی پیست آلوارس در شهرستان سرعین اضافه کرد: با توجه به موقعیت جغرافیای استان اردبیل که می تواند در تمام فصول سال گردشگر جذب کند، شهر سرعین به عنوان نگین استان از اهمیت ویژه ای دارد و باید دستگاه های دخیل در رفع مشکلات و تسطیع کردن راه ارتباطی آلوارس اقدامات اساسی انجام دهند.

دست باز افزود: در نقاط پر تردد جمعیتی استان و مراکز تفریحی و فرهنگی نیز اداره کل تبلیغات اسلامی و شهرداری اردبیل با هماهنگی و همکاری یکدیگر در فراهم کردن نمازخانه های سیار برای استفاده مسافران نوروزی برای انجام فریضه نماز، گامهای مؤثر بردارند.