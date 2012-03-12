متمم بودجه سازمان پارکهای شهرداری ساری افزایش 23 درصدی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین صالحی نیا شامگاه یکشنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر ساری افزود: موفق شدیم با حمایت شورای اسلامی شهر و شهرداری، بودجه این سازمان را در سالجاری تحقق بخشیده و نسبت به ایجاد متمم برای این سازمان نوپا اقدام کنیم.

وی اظهار داشت: برای افزایش درآمدی سازمان با اداره صنعت و معدن و تجارت جهت توزیع میوه شب عید قرارداد منعقد کردیم.

مدیرعامل سازمان پارکها، میادین و فرآورده های کشاورزی شهرداری ساری با اشاره به اینکه متمم بودجه این سازمان بالغ بر 77 میلیون تومان است، تصریح کرد: در صورت تصویب این بودجه از سوی شورای اسلامی شهر، این میزان افزایش 23 درصدی نسبت به سال قبل خواهد داشت.

صالحی نیا با بیان اینکه 56 درصد هزینه های بودجه ای سازمان در متمم صرف امورات عمرانی خواهد شد، یادآور شد: بودجه سازمانهای شهرداری، در قالب اشل بودجه ای شهرداری بسته می شود.

وی افزود: 200 میلیون تومان برای خرید میوه و مایجتاج ضروری شب عید با اتحادیه باغداران قرارداد بستیم که درآمد عایده از این فروش، به حساب سازمان واریز خواهد شد.

مهدی رضایی فرح آبادی، رئیس کمیسیون فنی و نظارت شورای اسلامی شهر ساری با انتقاد از فقدان ساعت در میدان ساعت ساری، اظهار داشت: به واسطه اینکه شهروندان و مسافران ساری را به میدان ساعت آن می شناسند لذا از شهرداری استدعا داریم نسبت به مبلمان سازی و زیباسازی مرکز شهر اهتمام بیشتری داشته باشد.

وی با بیان اینکه شهرداری باید به قول خود نسبت به بازگشایی خیابان شریف آباد اقدام کند، افزود: متاسفانه در کوی هفت تیر به واسطه جمع آوری آبهای سطحی، امکان تردد در مسیر از سوی شهروندان با مشکل مواجه شده است.

رضایی با اشاره به اینکه کارشناسان دفتر فنی شهرداری برای بازگشایی خیابانها فعال نیستند، اظهار داشت: بازگشایی و تعریض راه ارتباطی امامزاده عباس ساری به فراموشی سپرده شده است.

شهر ساری، مرکز مازندران بیش از 450 هزار نفر جمعیت دارد.