۲۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۱۳

با حضور امیر دادرس؛

مراسم دانش آموختگی دانشجویان دافوس ارتش برگزار شد

مراسم دانش آموختگی دانشجویان دوره های بیست و یکم و پنجم حرفه ای دافوس صبح امروز در تهران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم دانش آموختگی دانشجویان دوره های بیست و یکم و پنجم حرفه ای دانشکده فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران با حضور امیر سرتیپ محمد حسین دادرس معاونت هماهنگ کننده فرماندهی آجا و فرماندهان ارتش صبح امروز دوشنبه در محل این دانشکده برگزار شد.

 امیرولی وند فرمانده دانشکده فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران در این مراسم گزارشی از فعالیت ها، و پژوهش های دانش آموختگان این دانشکده ارائه کرد.

همچنین در مراسم به برخی دانش آموختگان، اساتید نمونه و پژوهشگران ممتاز این دانشکده درجه اعطاشد و از آنان تقدیر به عمل آمد.

