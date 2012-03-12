ایجاد 53 هزار فرصت شغلی در کردستان/ تحقق 106 درصدی اشتغال تعهد شده

به گزارش خبرنگار مهر، رامین اسدی شامگاه یکشنبه در کارگروه اشتغال و سرمایه استان کردستان در سنندج اظهار داشت: در برنامه ریزی های صورت گرفته در ابتدای سال جاری 50 هزار و 850 فرصت شغلی در استان هدف‌ گذاری و تعهد شده بود که تاکنون 53 هزار و 851 فرصت شغلی در استان کردستان ایجاد شده است.

وی در ادامه با بیان اینکه 95 درصد طرح های ثبت شده پس از بررسی به بانک های عامل برای دریافت تسهیلات معرفی شده اند، افزود: تاکنون 81 میلیارد تومان طرح‌ های اشتغالزایی به بانک ‌های استان معرفی شده اند و از این میزان 46 میلیارد و 700 میلیون تومان نیز تسهیلات پرداخت شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان ادامه داد: 28 میلیارد و 400 میلیون تومان نیز از اعتبارات فوق در بخش مشاغل خانگی هزینه شده است که انتظار می رود روند پرداخت تسهیلات این بخش از سوی بانک های عامل تسریع یابد.

اسدی یادآور شد: متاسفانه از زمان پرداخت تسهیلات تاکنون بانک های رفاه و پست بانک در این خصوص کم کاری کرده اند و عملکرد خوبی نداشته که انتظار می رود در چند روز باقی مانده سال در این راستا تلاش مضاعفی انجام دهند و کمبودهای فعلی را جبران کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: ابتدای سال ایجاد 15 هزار و 200 فرصت شغلی برای شهرستان سنندج هدف ‌گذاری شده بود که تاکنون 13 هزار و 396 مورد آن محقق شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان همچنین به تحقق میزان اشتغالزایی در حوزه‌های مختلف صنعت، خدمات و معدن اشاره کرد و اظهار داشت: در بخش صنعت 95 درصد، خدمات 104 درصد و معدن 154 درصد تعهدات اشتغالزایی تحقق یافته است.

اسدی در ادامه به موضوع راستی‌ آزمایی اشتغال ‌های ایجاد شده در سطح استان کردستان در سال جاری اشاره کرد و افزود: به منظور اجرای طرح راستی‌ آزمایی 25 هزار از اشتغال‌ های ثبت شده در سامانه رصد استخراج و مورد بررسی و راستی آزمایی قرار گرفت.

وی در پایان بیان کرد: با راستی ‌آزمایی اشتغال ‌های ایجاد شده می‌ توان به میزان افراد بیمه شده جدید در سازمان بیمه اجتماعی استان نیز پی برد.

در ادامه این جلسه مهمترین مشکلات و نارسایی های موجود در راستای ایجاد فرصت های جدید شغلی در استان کردستان مورد بحث و بررسی اعضا قرار گرفت.