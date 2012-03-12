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۲۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۰۹

قلعه نویی:

سه امتیاز را با حمایت هواداران در تبریز نگه می داریم

سه امتیاز را با حمایت هواداران در تبریز نگه می داریم

سرمربی تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز گفت: در بازی مقابل تیم سپاهان اصفهان یک نمایش هجومی ارائه خواهیم داد تا امتیازات کامل این بازی را در تبریز نگه داریم.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه نویی شامگاه روز یکشنبه در کنفرانس خبری قبل از بازی تیمهای تراکتورسازی تبریز و سپاهان اصفهان اظهار داشت: ما در این بازی میزبان هستیم و از امتیاز حمایت طرفدارانمان بهره مند می باشیم و از اینرو دستور کار ما در این دیدار تهاجمی خواهد بود.

وی ادامه داد: با این حال یکی از اهداف ما این است که ابتدا گل نخوریم و عقب زمین آرامش داشته باشیم تا بتوانیم در 50 متر رو به جلو عملکرد بهتری ارائه بدهیم.

قلعه نویی در خصوص تیم سپاهان نیز یادآور شد: سپاهان یک تیم بزرگ با تشکیلات بزرگ است و اعضای این تیم با یک پرواز چارتر به تبریز آمده اند و علاوه بر آن، این باشگاه دارای مدیریت قوی، کادر فنی و بازیکنان خوب است.

وی افزود: با این حال و تمام احترامی که من به تیم سپاهان قائلم، امیدوارم که با حمایت هواداران خود بتوانیم با ارائه یک بازی تاکتیکی و خوب، نتیجه خوبی در این بازی کسب کنیم.سرمربی تراکتورسازان با اشاره به وضعیت خوب تیمش پس از اردوی ترکیه، تصریح کرد: ما تلاش خواهیم کرد که یک بازی خوب و تماشاگرپسند به نمایش بگذاریم و در مورد نتیجه هم باید بگویم که نتیجه دست خداست ولی من دلم روشن است که مقابل سپاهان بازی خیلی خوبی انجام خواهیم داد.

وی با ابراز امیدواری نسبت به حضور و حمایت هواداران پرشور تیم تراکتورسازی در دیدار برابر سپاهان، یادآور شد: من امیدوارم در دیدار با سپاهان، هواداران تراکتورسازی فضای پاک بازی با داماش را دوباره تکرار کنند و باید بگویم که اصلا وظیفه این است که ما به حریف احترام بگذاریم و تیم خود را تشویق کنیم.

قلعه نویی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر بخشودگی محرومیت "رودریگو توسی" اظهار داشت: خوشبختانه تلاشهای باشگاه در این خصوص نتیجه داده و این بازیکن در دیدار با سپاهان همراه تیم خواهد بود اما من نمی دانم که چرا توسی را می خواستند دوباره محروم کنند.

وی افزود: البته من می گویم که اعضای کمیته انضباطی و شخص آقای حسن زاده انسانهای خوبی هستند ولی بازهم می گویم که محرومیتی با این مدلی من هرگز ندیده بودم.

کد مطلب 1557923

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