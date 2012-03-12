سه امتیاز را با حمایت هواداران در تبریز نگه می داریم

به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه نویی شامگاه روز یکشنبه در کنفرانس خبری قبل از بازی تیمهای تراکتورسازی تبریز و سپاهان اصفهان اظهار داشت: ما در این بازی میزبان هستیم و از امتیاز حمایت طرفدارانمان بهره مند می باشیم و از اینرو دستور کار ما در این دیدار تهاجمی خواهد بود.

وی ادامه داد: با این حال یکی از اهداف ما این است که ابتدا گل نخوریم و عقب زمین آرامش داشته باشیم تا بتوانیم در 50 متر رو به جلو عملکرد بهتری ارائه بدهیم.

قلعه نویی در خصوص تیم سپاهان نیز یادآور شد: سپاهان یک تیم بزرگ با تشکیلات بزرگ است و اعضای این تیم با یک پرواز چارتر به تبریز آمده اند و علاوه بر آن، این باشگاه دارای مدیریت قوی، کادر فنی و بازیکنان خوب است.

وی افزود: با این حال و تمام احترامی که من به تیم سپاهان قائلم، امیدوارم که با حمایت هواداران خود بتوانیم با ارائه یک بازی تاکتیکی و خوب، نتیجه خوبی در این بازی کسب کنیم.سرمربی تراکتورسازان با اشاره به وضعیت خوب تیمش پس از اردوی ترکیه، تصریح کرد: ما تلاش خواهیم کرد که یک بازی خوب و تماشاگرپسند به نمایش بگذاریم و در مورد نتیجه هم باید بگویم که نتیجه دست خداست ولی من دلم روشن است که مقابل سپاهان بازی خیلی خوبی انجام خواهیم داد.

وی با ابراز امیدواری نسبت به حضور و حمایت هواداران پرشور تیم تراکتورسازی در دیدار برابر سپاهان، یادآور شد: من امیدوارم در دیدار با سپاهان، هواداران تراکتورسازی فضای پاک بازی با داماش را دوباره تکرار کنند و باید بگویم که اصلا وظیفه این است که ما به حریف احترام بگذاریم و تیم خود را تشویق کنیم.

قلعه نویی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر بخشودگی محرومیت "رودریگو توسی" اظهار داشت: خوشبختانه تلاشهای باشگاه در این خصوص نتیجه داده و این بازیکن در دیدار با سپاهان همراه تیم خواهد بود اما من نمی دانم که چرا توسی را می خواستند دوباره محروم کنند.

وی افزود: البته من می گویم که اعضای کمیته انضباطی و شخص آقای حسن زاده انسانهای خوبی هستند ولی بازهم می گویم که محرومیتی با این مدلی من هرگز ندیده بودم.