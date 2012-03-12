ساخت و سازهای غیرمجاز آسیب جدی برای بافتهای شهری ایلام است

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون عمرانی استانداری ساخت و سازهای غیر مجاز را آسیب جدی برای بافت های شهری دانست.

کرمی در نشست شورای سازمان همیاری شهر داری ها گفت: طراحی کردن عملیاتی مناسب برای مقابله با این تهدید اساسی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی پیگیری مطالبات شهرداری از دستگاههای اجرایی را در پیشبرد اهداف و طرح های عمرانی آنان بسیار موثر دانست و افزود: این دستگاهها در زمینه ساخت و ساز های اداری باید حقوق شهر داری ها را پرداخت کنند.

در پایان این نشست مقرر شد شهر داری ها برنامه های مدون خود را برای سال 91 در حوزه مدیریت پسماندها ساماندهی ترافیک و تبلیغات شهری به دبیر خانه این شورا ارائه دهند.

برگزاری نشست شوراهای همیاری شهرداری ها

در این نشست مقرر شد شهرداری ها برنامه های مدون خود را برای سال آینده در بخش مدیریت پسماندها ساماندهی ترافیک و تبلیغات شهری به دبیرخانه این شورا ارائه دهند.

معاون عمرانی استاندا پیگیری مطالبات شهرداری از دستگاههای اجرایی را در توسعه و پیشرفت طرح های عمران شهری مهم دانست.

کرمی گفت: دستگاههای اجرایی باید در ساخت و سازهای اداری مطالبات شهرداری ها را پرداخت کند.

آغاز عملیات ساخت مسکن مهر شهرستان شیروانچرداول

فرماندار شیروانچرداول گفت : این طرح در قالب 80 واحد ساخته می شود.

شریفی از مسئولان مربوطه خواست در جهت ارتقاء کیفیت ساخت و ساز و مقاوم سازی واحدهای مسکن مهر این شهرستان تلاش بیشتری کنند.

آغاز عملیات ساخت دبستان نصر در روستای نصر بخش موسیان

به گفته رئیس آموزش و پرورش منطقه موسیان برای ساخت این طرح آموزشی 6 کلاسه دو میلیارد و 800 میلیون ریال اعتبار اختصاص یافته است.

نجات گفت: 6 فضای آموزشی با 26 کلاس درس در بخش موسیان در حال ساخت است.

در بخش موسیان سه هزار و 400 دانش آموز در 45 فضای آموزشی مشغول به تحصیل اند.

مانور بازرسی و نظارت بر کالاها و خدمات عمومی در شهرستان مهران

مانور بازرسی و نظارت بر کالاها و خدمات عمومی در شهرستان مهران اجرا می شود. این مانور با هدف جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت ها اجرا می شود. هزار و 500 واحد صنعتی در شهرستان مهران وجود دارد.

گرامیداشت هفته منابع طبیعی در ایوان

به مناسبت هفته منابع طبیعی مراسمی در روستای شورابه شهرستان ایوان برگزار شد. در این مراسم با اجرای ویژه برنامه هایی هفته منابع طبیعی گرامی داشته شد.

سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیز داری استان گفت: به منظور تغییر الگوی مصرف سوخت در بین روستائیان و عشایر امسال 849 دستگاه ساج تک شعله توزیع شده است.

عشایر استان امسال از تعلیف دستی برای دام‌های خود استفاده کرده‌اند

مدیرکل امور عشایری استان ایلام گفت: بیش از 110 خانوار از جمعیت عشایری استان امسال در اجرای طرح اسکان عشایر ساماندهی شده‌اند.

یارمحمد کریمی با بیان اینکه بیش از11 درصد جمعیت استان را عشایر تشکیل می‌دهد، به درآمد 139 میلیارد تومانی کل عشایر استان در سال اشاره و اظهار کرد: این درآمد شامل تولیدات دامی، باغی، زراعی و صنایع ‌دستی آنهاست.

وی با اشاره به فرهنگ اسکان عشایر در نقاط مختلف استان گفت: برای اسکان هر خانوار دست ‌کم بیش از 350 مترمربع زمین در نظر گرفته شده است.

مدیرکل امور عشایر استان با بیان اینکه هر خانوار عشایری استان در سال بیش از سه تا شش میلیون تومان درآمد دارد، گفت: این درآمدها شامل گوشت قرمز، پشم و مو، روغن تولیدی دام، کشک و شیر است.

برگزاری نشست شوراهای اسلامی شهر و روستا استان ایلام

در نشست شوراهای اسلامی شهر و روستا بر ضرورت استفاده از ظرفیت شوراها برای توسعه و آبادانی شهرها و روستاهای استان تاکید شد.

معاون عمرانی استاندار در این نشست به وظایف شوراهای شهر و روستا اشاره کرد و گفت: شوراهای اسلامی شهر و روستا باید پیگیر مطالبات مردم در حوزه عمران شهری باشند.

پیگیری مطالبات شهرداری ها از دستگاههای اجرایی، ایجاد بازارچه مرزی در دهلران و منطقه میمک توجه به ورزش روستاها، آسفالت خیابانها و معابر و تعیین تکلیف اراضی فاقد کاربری از جمله مباحث این نشست بود.

پرداخت تسهیلات بافت های فرسوده ایلام در سال 91

سهم استان ایلام برای پرداخت تسهیلات بافت های فرسوده در سال 91 دو هزار واحد مسکونی است.

در جلسه بررسی بافت های فرسوده استان ایلام، این میزان اعتبار در صورت نیاز و تقاضا قابل افزایش است و میزان پرداخت تسهیلات برای هر واحد صنعتی 250 میلیون ریال و غیر صنعتی 200 میلیون ریال است.

برای توانمندسازی سکونت گاههای غیر رسمی و بافت های ناکار آمد در شهر ایلام 90 میلیارد ریال نیاز است که این میزان با مشارکت وزارت راه و شهر سازی، استانداری و شهرداری ایلام بصورت یک سوم تامین می شود.

استاندار ایلام هم در این جلسه با بیان اینکه تاکنون در استان به زیبا سازی شهری توجه نشده است، گفت: مدیریت شهری از گسترش سکونت گاههای غیر رسمی و بافت فرسوده جلوگیری می کند.

اعلایی افزود: با ایجاد زمینه برای افزایش ارزش افزوده در نوسازی بافت های فرسوده زمینه ترغیب و مشارکت مردم فراهم شود.

دوستی مدیر کل مسکن و شهر سازی استان هم در این جلسه میزان بافت های فرسوده استان را 370 هکتار اعلام کرد و گفت : برای نوسازی این بافت ا ابزارهای تشویقی به منظور مشارکت مردم فراهم شود.

برداشت "شیره بنه " از درخت "ون " ممنوع شد

کارشناس مسئول منابع طبیعی استان ایلام اعلام کرد: با هدف حفظ درختان در منابع طبیعی استان برداشت "شیره بنه " از درخت "ون" در جنگل‌های ایلام ممنوع شد.

وی افزود: در پی خشکسالی‌های چندسال اخیر و افزایش ریزگردها که تأثیرات سلبی فراوانی بر منابع طبیعی استان گذاشته است؛ به عنوان یک اقدام علمی در جهت حفظ نباتات بویژه جنگل‌های استان از فصل گذشته طی دستورالعملی برداشت "شیره بنه " از درخت "ون " ممنوع شد.

وی تأکید کرد: با این اقدام بازدارنده امکان حفظ و مقاومت بیشتر گیاه در برابر بی‌آبی‌ها و ریزگردها بیشتر خواهد شد.

پیشتر برخی گروه های تجاری باهدف برداشت شیره بنه از درخت "ون" در سطح جنگل‌های استان از طریق انعقاد قرارداد اقدام به استحصال این ماده که بیشتر به آلمان و کشورهای عضو در اتحادیه اروپا صادر می‌شود، می‌کرده‌اند.

از درخت "ون " افزون بر "شیره بنه" میوه‌ای به نام پسته کوهی نیز به دست می‌آید که همه ساله در فصل بهار ده‌ها جوان جویای کار مشغول داد وستد آن می‌شوند.

تقدیر مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از مدیرکل صدا و سیما مرکز ایلام

مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیر ستاد عالی هماهنگی و نظارت بر کانون های فرهنگی و هنری مساجد کشور طی لوحی از مدیرکل مرکز ایلام تقدیر و تشکر کرد.

حمیدرضا سلیمانی با ارسال لوحی به مددی بخاطر تلاش و کوشش در عرصه فرهنگی مساجد تقدیر به عمل آورده است.

در بخشی از این لوح آمده است پیشرفت و تعالی جمهوری اسلامی ایران مرهون فداکاری و تلاش به وقفه انسان هایی است که در سایه سار مسجد به عنوان کانون بیداری اسلامی خدمت به دین را برای باقیات الصالحات خویش برگزیده اند.

همایش رهپویان ولایت در شهرستان دره شهر برگزار شد

رئیس کمیته امداد امام خمینی شهرستان دره شهر گف : در این همایش 100 نفر از دانش آموزان مددجو راههای موفقیت علمی آشنا شدند.

رشیدی افزود: در این همایش دانش آموزان مقطع پایه سوم دبیرستان و پیش دانشگاهی شرکت داشتند.

کاروان راهیان نور عازم مناطق عملیاتی جنوب کشور شدند

جمع از بسیجیان محلات شهرستان دره شهر در قالب کاروان راهیان نور عازم مناطق عملیاتی جنوب کشور شدند.

فرمانده سپاه ناحیه دره شهر گفت: 180 نفر از بسیجیان محلات این شهرستان به مدت سه روز از یادمان دهای شهدا – فتح المبین – فاو – شلمچه – هویزه – دهلاویه و دو کوهه دیدن می کنند.

سرهنگ سیدی افزود: امسال 800 نفر از بسیجیان این شهرستان به مناطق عملیاتی کشور اعزام شده اند.

صعود بانوان کوهنورد استان ایلام به ارتفاعات سیاه کوه

سیاه کوه در شمال شهر دهلران میزبان بانوان کوهنورد استان ایلام است. این کوه با ارتفاع هزار و 440 متر یکی از زیباترین و دیدنی ترین کوههای استان ایلام است.

حدود 150 نفر از بانوان کوهنورد شهرستان ایلام – ایوان – دره شهر و دهلران با صعود به ارتفاعات این کوه روزی با نشاط را سپری کردند .این برنامه فرهنگی ورزشی که به مناسبت گرامیداشت هفته منابع طبیعی برگزار شد ، بانوان کوهنورد مسیر شهر دهلران تاقله سیاه کوه را با موفقیت طی کردند .

کوهنوردان در مسیر رفت و برگشت این ارتفاعات حدود 7 ساعت کوهپیمایی کردند .در پایان این برنامه به قید قرعه جوائزی به کوهنوردان اهدا شد .

حدود هزار نفر بانوی کوهنورد به صورت حرفه ای در ورزش کوهنوردی در استان فعالیت می کنند.