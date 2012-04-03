دکتر نسرین سلطانخواه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه طرح کلان گرید ملی با عنوان شبکه ابررایانش ملی اجرایی می شود، افزود: اجرای این طرح کلان ملی از سال 88 در پژوهشگاه دانشهای بنیادی آغاز شد که طی آن قرار است 12 دانشگاه و مراکز تحقیقاتی به این شبکه متصل شوند.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به اقدامات صورت گرفته در دانشگاه ها در زمینه راه اندازی ابرریانش، اظهار داشت: تاکنون دو مرکز ابر رایانش در دانشگاه های صنعتی اصفهان و صنعتی امیرکبیر راه اندازی شده است. ابر رایانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر دارای توان پردازشی 34 میلیارد عملیات در ثانیه و سرعتی برابر 40 گیگابایت و قدرت پردازشی ابر رایانه شیخ بهایی دانشگاه صنعتی اصفهان 66 ترافلاپس است.



وی با بیان اینکه در فاز دوم اجرای این طرح قرار است در 10 دانشگاه و مرکز علمی کشور مرکز ابر رایانه ایجاد شود، خاطر نشان کرد: مراکز ابر رایانه ای که در دانشگاه ها راه اندازی می شود دارای توان پردازشی حداقل 3 ترافلاپس است.



سلطانخواه ادامه داد: مراکز ابررایانه ای که در دانشگاه ها راه اندازی می شود در نهایت به شبکه گرید ملی برای افزایش توان محاسباتی مورد نیاز در پروژه های تحقیقاتی متصل خواهند شد.



رئیس بنیاد ملی نخبگان یادآور شد: شبکه گرید ملی قادر به ارائه خدمات محاسباتی به کلیه محققان مراکز پژوهشی و دانشگاهی خواهد بود.



سلطانخواه با اشاره به زمان افتتاح شبکه گرید ملی، توضیح داد: کار راه اندازی مرکز ابر رایانه در دانشگاه ها آغاز شده است و زمان افتتاح آن اعلام خواهد شد.