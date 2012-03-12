دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر در ترویج فرهنگ نماز پیشتاز است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جواد حاجی زاده روز دوشنبه در همایش نماز، جوان و تعالی که در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر برگزار شد، رویکر مردم به خصوص جوانان و دانشجویان را به امر نماز بسیار خوب عنوان کرد.

رئیس شورای اقامه نماز اهر افزود: باید با تداوم برنامه های معنوی و فرهنگی طوری برنامه ریزی کنیم که زمینه ای برای جذب قشر جوان بیشتر فراهم شود.

حاجی زاده تأکید کرد: نباید در ادارات نماز در حاشیه بماند بلکه باید با ساز و کارهای عملی زمینه جذب بیشتر به نمازهای جماعت فراهم شود.

وی، افزود: نماز نماد و نشانه حکومت دینی است و باید برکات نماز را به جوانان و نسل جدید به نحو شایسته منتقل کنیم.

حاجی زاده، نماز را موجب شادابی و نشاط روح عنوان کرد وافزود: باید با فرهنگ سازی مناسب و با بهره گیری از کارشناسان خبره در تعلیم و تربیت جوانان و آشنایی آنان با شعایر دینی و تقویت مسائل عقیدتی در بین آنها گامهای عملی برداریم.

امام جمعه اهر گفت: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر یکی از واحدهای دانشگاهی موفق اهر در امور فرهنگی و عقیدتی است که نقش موثری را در توسعه فرهنگی این شهرستان ایفا کرده است.

وی با تاکید بر ترویج فرهنگ نماز در بین جوانان و نوجوانان گفت: باید با بها دادن به جوانان این قشر فعال و پویای جامعه را با راهکارهای مناسب به مسائل معنوی و دینی بیشتر علاقه مند نماییم.