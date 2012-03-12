پدر "شهیدان امینی" به ملکوت اعلی پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا رهنما با بیان اینکه شهدا بر گردن ما حق دارند و والدین شهدا نیز حقی مضاعف بر گردن تک تک ما دارند، افزود: شجره طیبه انقلاب اسلامی با خون شهیدان انقلاب و گلگون کفن نان هشت سال دفاع مقدس تنومند شده و امروز وظیفه ما صیانت از این یادگار ارزشمند است.

وی ادامه داد: نه تنها شهدا بلکه والدین شان که با گذشت و ایثار فرزندان عزیزشان را نثار این آب و خاک کردند بر گردن ما حقی مضاعف دارند و به جاست تا مردم شهید پرور شهرستان شهریار امروز در مراسم تدفین و تشییع پیکر این پدر فداکار حضوری گسترده داشته باشند.

این مسئول اعلام کرد: مراسم تشییع و تدفین پدر شهیدان امینی امروز راس ساعت 11 صبح از محل سکونت خویش واقع در روستای یوسف آباد صیرفی شهریار تدفین و در کنار مزار شهیدان خود آرام می گیرد.