جشنواره بزرگ هفت سین در گرگان برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر، این جشنواره از صبح دوشنبه آغاز شد و تا 26 اسفندماه ادامه دارد.

این جشنواره با همت سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان در ضلع جنوبی پارک شهر گرگان برپا شد.

در این جشنواره همچنین غرفه ای به غذاها و شیرینی های سنتی شهر و سرزمین گرگان اختصاص یافته است که برای نمایش و فروش ارائه می شود.

اجرای مسابقه نقاشی برای کودکان به موضوع هفت سین، مسابقه قرآن خوانی و نمایشگاه عکس سه بعدی سفره های هفت سین استان های مختلف نیز از برنامه های این جشنواره محسوب می شود.

اجرای برنامه های هنری به صورت طنز با گویش گرگانی و موسیقی های محلی استان گلستان هم از دیگر برنامه های این جشنواره است.