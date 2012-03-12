  1. استانها
  2. گلستان
۲۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۰۸

جشنواره بزرگ هفت سین در گرگان برپا شد

جشنواره بزرگ هفت سین در گرگان برپا شد

گرگان - خبرگزاری مهر: جشنواره بزرگ هفت سین در پارکشهر گرگان دایر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این جشنواره از صبح دوشنبه آغاز شد و تا 26 اسفندماه ادامه دارد.

این جشنواره با همت سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان در ضلع جنوبی پارک شهر گرگان برپا شد.

در این جشنواره همچنین غرفه ای به غذاها و شیرینی های سنتی شهر و سرزمین گرگان اختصاص یافته است که برای نمایش و فروش ارائه می شود.

اجرای مسابقه نقاشی برای کودکان به موضوع هفت سین، مسابقه قرآن خوانی و نمایشگاه عکس سه بعدی سفره های هفت سین استان های مختلف نیز از برنامه های این جشنواره محسوب می شود.
 
اجرای برنامه های هنری به صورت طنز با گویش گرگانی و موسیقی های محلی استان گلستان هم از دیگر برنامه های این جشنواره است.
کد مطلب 1557932

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها