دلیل حمله نکردن اسرائیل و آمریکا به ایران/ عواقب بسته شدن تنگه هرمز

به گزارش خبرگزاری مهر،"اوری اونیری" تحلیلگر هاآرتض در تحلیلی نوشت: ناپلئون گفت "اگر می خواهی سیاست کشوری را درک کنی، نقشه را بردار". واقعیت این است که تنها پس از گذشت چند دقیقه از حمله به ایران، این کشور تنگه هرمز را که کل نفت عربستان، امارات، کویت، قطر، بحرین و عراق و ایران (40 درصد از نفت جهان) از آن می گذرد خواهد بست. پس از چند دقیقه قیمت نفت جهان دو یا سه یا چهار برابر می شود و اقتصاد آمریکا و کل جهان نابود می شود.

این تحلیلگر در ادامه با اشاره به توانمندی ایران در بستن تنگه هرمز درصورت مواجهه با تهدید احتمالی تاکید می کند: گشایش مجدد تنگه هرمز برای نیروی دریایی آمریکا کار آسانی نیست و در نهایت به جنگی منجر می شود که شاید همچون جنگ ویتنام به درازا کشیده شود.

وی تاکید می کند: ایران هیچ تفاوتی میان حمله اسرائیل و آمریکا قائل نیست. تصمیم آنها در هر دوحالت بستن تنگه هرمز خواهد بود که این اقدام احتمالی برای عدم حمله آمریکا به ایران و منع اسرائیل از انجام چنین حمله ای کافی است.

درادامه مطلب می خوانیم: ازسال 1966 تاکنون اسرائیل وارد هیچ جنگی بدون موافقت آمریکا نشده و زمانی که آنها درسال 1956 دست به این اقدام یکجانبه زدند، "دوایت آیزنهاور" رئیس جمهور وقت آمریکا هیچ کمکی به آنها نکرد.

تحلیلگر هاآرتض در ادامه تاکید می کند: اگر اسرائیل این بار بدون موافقت آمریکا دست به حمله بزند چه کسی انبارهای سلاح آنها را پر می کند، چه کسانی از شهرهای اسرائیل در برابر هزاران موشک ایرانی دفاع می کنند؟

وی با تاکید بر اینکه ایران در هزار سال گذشته به هیچ کشوری حمله نکرده است، احتمال حمله ایران به اسرائیل را بسیار ناچیز می داند.