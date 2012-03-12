به گزارش خبرنگار مهر، دولت با محوریت سازمان هدفمندی یارانهها ارسال پیامکهای مربوط به انصراف افراد دارای تمکن مالی بالا را آغاز کرده است.
در پیامک ارسالی این سازمان آمده است: "آقای .... نظر به تمکن مالی لطفا جهت انصراف از دریافت یارانه به سامانه رفاهی مراجعه کنید سازمان هدفمندی یارانهها"
این پیامک مبهم همچون موضوع خوشهبندیها در چند سال قبل که اکثر خانوارها در خوشه سوم - عدم دریافت یارانه - قرار گرفتند، زمینههای نگرانی برخی از شهروندان را فراهم کرده است که میگویند دارای تمکن بالای مالی نیستند.
در این پیامک هیچ توضیحی داده نشده که این کار به صورت اختیاری است و به هیچ عنوان اجباری نیست، زیرا دولت در کارگروههای تخصصی خود درباره هدفمندی یارانهها در نهایت به این نتیجه رسید که خود نسبت به حذف اجباری پولدارها از فهرست دریافت یارانه نقدی اقدام نکند بلکه این اقدام با خودانصرافی انجام شود.
براساس برنامه، قرار بود نامههایی به افرادی که از تمکن مالی بالای برخوردارند و نیازمند یارانه نقدی نیستند، ارسال شود ولی این کار به صورت خودانصرافی خواهد بود، یعنی در نهایت خود افراد با انصراف از دریافت یارانه، از فهرست مربوطه کنار میروند. در این میان، دولت حتی لیست 10 میلیون نفر از اقشار پردرآمد که نیازمند یارانه نقدی نیستند، را استخراج کرد.
