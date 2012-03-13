ساسان والیزاده، مدیر عامل خبرگزاری ایسنا در گفتگو با خبرنگار مهر درباره روند تعطیلی اطلاعرسانی در کشور در ایام نوروز، گفت: روند اطلاعرسانی روندی مستمر و لحظه به لحظه است.
وی ادامه داد: سیر تحولات جهان و منطقه به خصوص در ماههای ابتدایی سال 2012 و تحولات سریع کشورهای همجوار به ویژه در بحرین، سوریه و چند کشور مهم منطقه، لزوم اطلاعرسانی را بسیار زیاد میکند.
والیزاده اضافه کرد: در این روند باید حداقل از این منظر به مسئله توجه کنیم که در رویارویی رسانهای، رسانههای کشورمان نباید میدان را برای تک ساحتی شدن امواج ناموافق باز کنند.
این مسئول رسانه تصریح کرد: متأسفانه همواره در ایام نوروز رسانههای مکتوب و سایبر مانند خبرگزاریها میدان اطلارسانی و همه کارکردهای رسانهای را به میزان قابل ملاحظهای به رسانه ملی واگذار میکنند.
وی با تأکید بر اینکه رسانه ملی این وکالت را به شایستگی انجام میدهد، بیان کرد: اما تفاوت تعریفها و کارکردهای رسانهای مانع از پر شدن این خلا رسانهای میشود.
به گفته والیزاده، به نظر میرسد که رسانههای کشور میبایست با درک درستی از وظایف رسانهای و نیاز مخاطب به دادههای اطلاعاتی، نقش رسانه را در تعطیلات بازنگری و در جهت رفع این خلا اقدام لازم را به عمل آورند.
مدیرعامل خبرگزاری ایسنا افزود: در تعطیلات نوروز خبر وجود دارد و مخاطب نیز شاید حتی بیش از هر زمان دیگری تشنه دریافت پیام است، ولی متأسفانه رسانه نیز با الگوپذیری غلط از نظام کارمندی، در نقش ارسال پیام خود کوتاهی میکند.
وی در پایان تأکید کرد: این روند با یکی از وظایف اصلی رسانه که جذب مخاطب و به شکل اولیتر اطلاعرسانی مستمر است، منافات دارد.
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