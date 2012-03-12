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۲۲ اسفند ۱۳۹۰، ۹:۵۵

تظاهرات ضد دولتی سراسر اسپانیا را فراگرفت

تظاهرات ضد دولتی سراسر اسپانیا را فراگرفت

صدها هزار از نفر مردم اسپانیا روز گذشته تظاهراتی را در 60 شهر در اعتراض به اصلاحات جدید در زمینه اشتغال برگزار کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، درحالیکه اتحادیه های کارگری از حضور 500 هزار نفر تنها در شهر مادرید خبر دادند، منابع پلیس اعلام کردند نزدیک به 60 هزار نفر در این تظاهرات شرکت کرده بودند.

پس از شکست مذاکرات اتحادیه های کارگری و دولت برای اصلاح شرایط کاری و افزایش دستمزدها، اعضای این اتحادیه ها در فراخوانی همچنین خواستار اعتصاب سراسری در اسپانیا در روز 29 مارس (نهم فروردین) شدند.

همچنین مردم اسپانیا 13 اسفند ماه با آمدن به خیابانهای شهر مادرید و چندین شهر این کشور اعتراض خود را به نرخ های بهره و نقش موسسات مالی در بحران مالی نشان دادند.

این تظاهرات درحالی برگزار شد که اسپانیا شاهد افزایش نرخ بیکاری است و در همین حال اتحادیه خلبانان اسپانیایی از دور جدیدی از اعتصابات در اعتراض به طرح شرکت هواپیمایی "ایبریا" برای تاسیس یک شرکت حمل و نقل هوایی با هزینه کمتر در 16 مارس تا 28 مه آینده خبر دادند.

کد مطلب 1557944

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