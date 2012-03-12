شورای فرهنگ عمومی نسبت به آسیب شناسی چهارشنبه آخر سال اقدام کند

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد آقامیری شامگاه یکشنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر ساری افزود: از شورای عالی فرهنگ عمومی کشور درخواست می کنم با ارائه راهکاری مناسب در مورد آداب کهن ایران زمین چهارشنبه سوری که متاسفانه به چهارشنبه سوزی تبدیل شده است اهتمام بخشیده و موجبات رفع نگرانی خانواده ها را فراهم کند.

وی اظهار داشت: از آنجایی که طی سه دهه گذشته آیینهای مذهبی ما در مرام عاشورا و شبهای قدر از زوائد کاسته شده ده و روز به روزبه یک مراسم منحصر به فرد مذهبی ایرانی الگو شده است می توان فرهنگ عید نوروز و چهارشنبه سوری را که یکی از آیینهای کهن این مرز و بوم بوده را ساماندهی کرد و جلوی انحراف روزافزون این خرده فرهنگها را گرفت.

عضو شورای اسلامی شهر ساری با اشاره به اینکه رهبری انقلاب با غرس چند درخت در جهت سرسبزی و تلطیف هوای پاک در جامعه تاکید داشتند، یادآور شد: این اقدام معظم له مسئولیت متولیان شهری و شورایی را نسبت به حفظ و گسترش فضای سبز دوچندان کرده است.

آقامیری بیان داشت: در برخی از خواسته های شهرداری جهت تصویب در شورای شهر حفظ درختان و فضای سبز نادیده گرفته می شود و متاسفانه در اراضی تغییر کاربری باغات به فضای مسکونی تبدیل شده است.

وی اظهار داشت: از گروه های مردم نهاد نسبت به اجرای فرامین رهبری و دغدغه ایشان درخواست همنوایی دارم چرا که باید توسعه و حفظ فضاهای سبز، جنگل، باغات و مراتع را جدی گرفت و کمیسیونهای شهرداری نبت به جلوگیری از قطع و جابجایی درختان نهایت تلاش را صورت دهند.

عضو شورای اسلامی شهر ساری با بیان اینکه شهرداری ساری باید نسبت به افزایش پارکها و توسعه کمربند سبز شهر و تحویل و تحویل زمین هزار و 260 هکتاری پارک جنگلی سیتلو تپه اقدام عاجل صورت دهد، افزود: شهرداری باید در محلاتی که سرانه فضای سبز آنها اندک بوده و پارک ندارند سیاست توسعه فضای سبز را در این مناطق با جدیت دنبال کند.

وی توصیه می شود سال 91 سال حفظ و گسترش فضای سبز و احیا پارک ها در شهرداریهای مناطق نامگذاری شود.

شهر ساری مرکز مازندران بیش از 450 هزار نفر جمعیت دارد.