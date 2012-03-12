  1. استانها
  2. مازندران
۲۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۱۱

آقامیری خواستار شد؛

شورای فرهنگ عمومی نسبت به آسیب شناسی چهارشنبه آخر سال اقدام کند

شورای فرهنگ عمومی نسبت به آسیب شناسی چهارشنبه آخر سال اقدام کند

ساری - خبرگزاری مهر: عضو شورای اسلامی شهر ساری با انتقاد از بی توجهی مسئولان فرهنگی نسبت به خرده فرهنگها و آداب و رسوم شهروندان، اظهار داشت: شورای فرهنگ عمومی نسبت به آسیب شناسی چهارشنبه سوری باید اقدام جدی صورت دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد آقامیری شامگاه یکشنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر ساری افزود: از شورای عالی فرهنگ عمومی کشور درخواست می کنم با ارائه راهکاری مناسب در مورد آداب کهن ایران زمین چهارشنبه سوری که متاسفانه به چهارشنبه سوزی تبدیل شده است اهتمام بخشیده و موجبات رفع نگرانی خانواده ها را فراهم کند.

وی اظهار داشت: از آنجایی که طی سه دهه گذشته آیینهای مذهبی ما در مرام عاشورا و شبهای قدر از زوائد کاسته شده ده و روز به روزبه یک مراسم منحصر به فرد مذهبی ایرانی الگو شده است می توان فرهنگ عید نوروز و چهارشنبه سوری را که یکی از آیینهای کهن این مرز و بوم بوده را ساماندهی کرد و جلوی انحراف روزافزون این خرده فرهنگها را گرفت.

عضو شورای اسلامی شهر ساری با اشاره به اینکه رهبری انقلاب با غرس چند درخت در جهت سرسبزی و تلطیف هوای پاک در جامعه تاکید داشتند، یادآور شد: این اقدام معظم له مسئولیت متولیان شهری و شورایی را نسبت به حفظ و گسترش فضای سبز دوچندان کرده است.

آقامیری بیان داشت: در برخی از خواسته های شهرداری جهت تصویب در شورای شهر حفظ درختان و فضای سبز نادیده گرفته می شود و متاسفانه در اراضی تغییر کاربری باغات به فضای مسکونی تبدیل شده است.

وی اظهار داشت: از گروه های مردم نهاد نسبت به اجرای فرامین رهبری و دغدغه ایشان درخواست همنوایی دارم چرا که باید توسعه و حفظ فضاهای سبز، جنگل، باغات و مراتع را جدی گرفت و کمیسیونهای شهرداری نبت به جلوگیری از قطع و جابجایی درختان نهایت تلاش را صورت دهند.

عضو شورای اسلامی شهر ساری با بیان اینکه شهرداری ساری باید نسبت به افزایش پارکها و توسعه کمربند سبز شهر و تحویل و تحویل زمین هزار و 260 هکتاری پارک جنگلی سیتلو تپه اقدام عاجل صورت دهد، افزود: شهرداری باید در محلاتی که سرانه فضای سبز آنها اندک بوده و پارک ندارند سیاست توسعه فضای سبز را در این مناطق با جدیت دنبال کند.

وی توصیه می شود سال 91 سال حفظ و گسترش فضای سبز و احیا پارک ها در شهرداریهای مناطق نامگذاری شود.

شهر ساری مرکز مازندران بیش از 450 هزار نفر جمعیت دارد.

کد مطلب 1557945

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها