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۲۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۱۳

مظاهری به مهر خبر داد:

یادمان "شهید حسن هداوند میرزایی" در پاکدشت احداث می شود

یادمان "شهید حسن هداوند میرزایی" در پاکدشت احداث می شود

پاکدشت – خبرگزاری مهر: رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان پاکدشت گفت: به مناسبت 22 اسفندماه و روز بزرگداشت شهدا، کلنگ احداث یادمان سر لشگر شهید حسن هداوند میرزایی در امامزاده موسی(ع) پاکدشت به زمین می خورد.

سید علی محمد مظاهری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بخشی از هزینه احداث این یادمان را ارتش تقبل کرده است و بخشی دیگر توسط بنیاد شهید شهرستان پرداخت خواهد شد.

وی به تسهیلات در نظر گرفته شده برای خانواده های شهدا در ایام نوروزاشاره کرد و گفت: این تسهیلات در غالب عیدی و به شکل مبالغ نقدی در اختیار خانواده های تحت پوشش نهاد قرار می گیرد.

حضور مسئولان پاکدشت در کنار قبور شهیدان در جمعه آخر سال

این مسئول ادامه داد: در جمعه آخر سال نیز اعضای بنیاد شهید و سایر مسئولان شهرستان در کنار خانواده های شهدا برقبور مطهرآنان گرد هم می آیند.

وی بیان داشت: نصب تصاویر شهدا و سرداران و مناسب سازی در سطح شهر برای ترویج فرهنگ شهادت، زنده نگه داشتن نام شهیدان و ادامه راه آنان است.

مظاهری افزود: در ایام نوروز نیزاعضای بنیاد به همراه برخی مسئولان شهرستان برای بازدید عید و تبریک این ایام در منزل شهیدان و ایثارگران حضور به عمل خواهند آورد.

وجود سرداران شهید افتخاری بزرگ برای شهرستان پاکدشت است

وی افزود: وجود این سرداران شهید و مطهر شدن پاکدشت به نام تمامی شهیدان برای این شهرستان افتخار بزرگی است.

مظاهری یادآورشد: به گفته امام راحل "خدمت به جانبازان، خدمت به نبی اکرم(ص) است" و بنیاد شهید نیز در راستای سخن بنیانگذار کبیر انقلاب ازهیچ خدمت و تلاشی برای رفاه خانواده های شهدا و گرامیداشت نام آنان دریغ نمی کند.

کد مطلب 1557947

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    نظرات

    • فضل الله اسلامی ۱۶:۳۵ - ۱۳۹۴/۰۵/۲۷
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      پاسخ
      شهیدی که غریب است حتی درشهر خودش ،تابلو کوچک در بلواری انتهای قوهه بدون تمثال ایشان با عنوان سرتیپ حسن هداوند میرزا یی درصورتی که ایشان سرلشگر میباشد درخواست میشود عنایت لازم رامبذول دارید
    • اسلامی ۱۶:۴۲ - ۱۳۹۴/۰۵/۲۷
      0 0
      پاسخ
      نه تنها توقع می رود بیشتر از این عکس و تندیس از شهید در شهرستان پاکدشت دیده شود، بلکه در تهران که استان زندگی اوست باید خیابان یا بلواری نامگذاری شود

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