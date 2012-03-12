یادمان "شهید حسن هداوند میرزایی" در پاکدشت احداث می شود

سید علی محمد مظاهری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بخشی از هزینه احداث این یادمان را ارتش تقبل کرده است و بخشی دیگر توسط بنیاد شهید شهرستان پرداخت خواهد شد.

وی به تسهیلات در نظر گرفته شده برای خانواده های شهدا در ایام نوروزاشاره کرد و گفت: این تسهیلات در غالب عیدی و به شکل مبالغ نقدی در اختیار خانواده های تحت پوشش نهاد قرار می گیرد.

حضور مسئولان پاکدشت در کنار قبور شهیدان در جمعه آخر سال

این مسئول ادامه داد: در جمعه آخر سال نیز اعضای بنیاد شهید و سایر مسئولان شهرستان در کنار خانواده های شهدا برقبور مطهرآنان گرد هم می آیند.

وی بیان داشت: نصب تصاویر شهدا و سرداران و مناسب سازی در سطح شهر برای ترویج فرهنگ شهادت، زنده نگه داشتن نام شهیدان و ادامه راه آنان است.

مظاهری افزود: در ایام نوروز نیزاعضای بنیاد به همراه برخی مسئولان شهرستان برای بازدید عید و تبریک این ایام در منزل شهیدان و ایثارگران حضور به عمل خواهند آورد.

وجود سرداران شهید افتخاری بزرگ برای شهرستان پاکدشت است

وی افزود: وجود این سرداران شهید و مطهر شدن پاکدشت به نام تمامی شهیدان برای این شهرستان افتخار بزرگی است.

مظاهری یادآورشد: به گفته امام راحل "خدمت به جانبازان، خدمت به نبی اکرم(ص) است" و بنیاد شهید نیز در راستای سخن بنیانگذار کبیر انقلاب ازهیچ خدمت و تلاشی برای رفاه خانواده های شهدا و گرامیداشت نام آنان دریغ نمی کند.