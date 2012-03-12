آیین نامه نظارت بر فعالیتهای فرهنگی هلال احمر ابلاغ شد

احمد صادقی معاون نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هلال احمر در گفتگو با خبرنگار مهر از ابلاغ آیین نامه نظارت بر کل فعالیتهای فرهنگی هلال احمر کشور خبر داد و افزود: این آیین نامه توسط آیت الله غیوری نماینده ولی فقیه در جمعیت هلال احمر ابلاغ شد.

وی افزود: تدوین این آیین نامه 10 ماه به طول انجامید و در آن تمامی جزئیات نظارت بر عملکرد امور فرهنگی هلال احمر و همچنین تبیین اندیشه های حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری، الگوسازی و تبیین فعالیتهای فرهنگی هلال دیده شده است.

صادقی اظهار داشت: هم اکنون در تمامی استانهای کشور نمیاندگان نمایندگی ولی فقیه در هلال احمر فعال بوده و اجرای این آیین نامه را نظارت می کنند. همچنین نخستین جلسه شورای مرکزی نظارت بر فعالیتهای فرهنگی هلال احمر در اوایل سال آینده تشکیل می شود.

به گزارش خبرنگار مهر برخی از فعالیتهای فرهنگی هلال احمر با سایر نهادها مانند بسیج موازی کاری داشته که با این آیین نامه این امور ساماندهی می شود.