ترویج فرهنگ غنی اسلامی اولویت دانشگاهها باشد

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله ضیایی روز دوشنبه در همایش نماز شهرستان اهر اظهار داشت: انقلاب ما انقلاب اسلامی مبتنی بر ارزشها بوده و همه باید برای تحقق اهداف و ارزشهای والای انقلاب تلاش کنیم و اهتمام ما به مسائل دینی باید طوری باشد که در عمل آن را ثابت کنیم.

وی یکی از رسالت مهم مراکز دانشگاهی را ارائه راهکارهای مناسب برای ترویج فرهنگ نماز ذکر کرد و افزود: همچنان که به مسائل علمی و آموزشی توجه ویژه داریم باید به مسائل معنوی، نماز و امر به معروف و نهی از منکر برای تهذیب نفس و خودسازی بیشتر از همه زمینه‌ها اهتمام ویژه داشته باشیم.

ضیایی، توجه به آموزش نماز از طریق خانواده‌ها و مراکز دینی و فرهنگی خصوصا آموزش و پرورش و مراکز آموزش عالی تاکید کرد و گفت: برگزاری نشستهای ویژه برای خانواده‌ها در خصوص نماز در اولویت کاری نهادهای فرهنگی و ادارات قرار گیرد.

وی یکی از رسالتهای مهم مراکز دانشگاهی را ارائه راهکارهای مناسب برای ترویج فرهنگ نماز ذکر کرد و اظهار داشت: همچنان که به مسائل علمی و آموزشی توجه ویژه داریم باید به مسائل معنوی و نماز برای تهذیب نفس و خودسازی بیشتر از همه زمینه‌ها اهتمام ویژه داشته باشیم.

ضیایی ، برگزاری مسابقات فرهنگی و معنوی در خصوص نماز برای مقاطع مختلف سنی، اجرای طرح آموزش شایستگان با محوریت مسجد برای ارتباط بیشتر با مساجد و محافل مذهبی، نشست تخصصی با ائمه جماعت در خصوص راهکارهای مناسب برای ترویج فرهنگ نماز، آموزش مربیان مهدهای کودک‌، نشستهای دانشجویی و دانش‌آموزی با محوریت نماز و دهها برنامه متنوع را در طول سال در ارتباط با نماز از برنامه‌های این ستاد عنوان کرد.

دبیر ستاد اقامه نماز از اهتمام جدی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر به امر ترویج فرهنگ نماز و توسعه اماکن مذهبی قدردانی کرد‌.