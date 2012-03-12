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۲۲ اسفند ۱۳۹۰، ۹:۵۷

سال آینده/

مجموعه 15 جلدی تفصیل‌الشریعه در نمایشگاه کتاب رونمایی می‌شود

مجموعه 15 جلدی تفصیل‌الشریعه در نمایشگاه کتاب رونمایی می‌شود

موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی (ره) مجموعه 15 جلدی تفصیل‌الشریعه مرحوم آیت‌الله فاضل لنکرانی را در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران سال آینده رونمایی می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «تفصیل الشریعه» شامل تقریرات مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی از تحریرالوسیله حضرت امام خمینی(ره) همزمان با نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران منتشر و رونمایی می‌شود.

این کتاب که از سوی موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) در 15 مجلد در دست انتشار قرار گرفته است به ارائه یادداشت‌هایی می‌پردازد که آیت‌الله فاضل لنکرانی در جلسات تدریس تحریرالوسیله حضرت امام (ره) نوشته است.

در حال حاضر سه مجلد از این کتاب در مرحله آماده‌سازی است و هشت مجلد دیگر نیز در مرحله نمایه‌سازی قرار دارد. دو مجلد دیگر نیز در دست انتشار است.

آیت الله محمد فاضل لنکرانی، یکی از مراجع تقلید شیعه ساکن شهر قم بود که به سال ۱۳۱۰ در این شهر متولد شد و در ۲۶ خرداد 1386 در این شهر درگذشت. وی از شاگردان مرحوم آیت‌الله بروجردی و حضرت امام (ره) به شمار می‌رفت.

این مرجع تقلید پس از درگذشت آیت‌الله محمدعلی اراکی، جایگاه قابل توجهی یافت و به عنوان یکی از هفت مرجعی به شمار می‌رفت که از سوی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم معرفی شده بودند.

کد مطلب 1557951

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