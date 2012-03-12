پارلمان مصر دولت نظامی را ساقط می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، پارلمان مصر روز گذشته طرح دادن رای عدم اعتماد به دولت نظامی این کشور را در دستور کار قرار داد؛ اقدامی که موجب خواهد شد تا کابینه جدیدی به رهبری اخوان المسلمین تشکیل شود.

این رای عدم اعتماد مصر را وارد فاز جدیدی می کند که ممکن است موجب بروز تنش های جدید در این کشور شده و اگر ژنرال های ارتش از دادن قدرت بیشتر به مجلس خودداری کنند آنگاه این کشور مجددا روزهای سختی را تجربه خواهد کرد.

بر مبنای نتایج انتخابات پارلمانی مصر که در سه مرحله برگزار شد از نزدیک به 500 کرسی پارلمان مصر 207 کرسی به حزب آزادی و عدالت (جریان سیاسی وابسته به اخوان المسلمین) رسیده است. همچنین حزب سلفی النور 106 کرسی، حزب الوفد 45 کرسی، حزب الکتله (جریانهای لیببرال) 45 کرسی و حزب الوسط 11 کرسی بدست آوردند.