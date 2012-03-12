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۲۲ اسفند ۱۳۹۰، ۹:۵۰

الزام قرارداد مستقیم با تمام کارگران شرکتی در استان البرز

دستگاه‌های اجرایی در استان البرز موظفند با تمام کارگران شرکتی در این استان قرارداد مستقیم منعقد کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس مصوبه جدید دولت، شرایط حداقل یک سال سابقه کار شرکتی مستمر با پرداخت بیمه، برای انعقاد قرارداد مستقیم با کارگران شرکتی در استان البرز حذف شد.

بر اساس این مصوبه، این شرط برای سایر استانها همچنان به قوت خود باقی است.

کد مطلب 1557954

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