الزام قرارداد مستقیم با تمام کارگران شرکتی در استان البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس مصوبه جدید دولت، شرایط حداقل یک سال سابقه کار شرکتی مستمر با پرداخت بیمه، برای انعقاد قرارداد مستقیم با کارگران شرکتی در استان البرز حذف شد.



بر اساس این مصوبه، این شرط برای سایر استانها همچنان به قوت خود باقی است.